南台灣觀光勝地墾丁曾多次爆出店家把客人當「盤子」的消費糾紛，巴西里約熱內盧一處海灘，有詐騙犯將一隻1.5英鎊（約64元台幣）的烤肉串，以1500英鎊（約6.4萬元台幣）賣給觀光客，遭警方逮捕。
據《衛報》報導，里約熱內盧一名男性詐騙犯週二在科帕卡巴納（Copacabana）海灘被拘留。他與同夥操縱刷卡機，向一名毫無防備的英國遊客大幅超收烤肉費用，受害者為這餐烤肉支付了約1500英鎊（約新台幣6.5萬元），而非原價的1.5英鎊（約新台幣64元）。
這是里約熱內盧新一波海灘犯罪的最新一起案件，近幾個月來，犯罪分子曾試圖向兩名阿根廷遊客，收取兩杯巴西莓碗（Acai）共計約1000英鎊（約新台幣4.2萬元）的費用，而一名哥倫比亞訪客則被誘騙為一支卡琵莉亞（Caipirinha）調酒支付了約400英鎊（約新台幣1.7萬元）。
最令人震驚的詐騙受害案件，是一名阿根廷婦女，一隻塗抹起司的玉米，支付了近3000英鎊（新台幣12.8萬元），而該玉米的原價應僅約3英鎊（新台幣128元）。這名說西班牙語的觀光客在落入陷阱後嘆説，「我不懂葡萄牙語的數字，我不會說葡萄牙語。」
里約觀光警察局長阿萊馬尼（Patricia Alemany）表示，他的團隊一直在盡力逮捕科帕卡巴納及其鄰近的伊帕內瑪（Ipanema）海灘犯下這一系列罪行的幕後黑手，她認為是政府監管不足，才導致海灘秩序混亂、詐騙猖獗。
近年來湧入巴西的遊客人數創下了歷史新高。巴西去年接待了創紀錄的900萬名訪客，而2024年則為670萬人。里約的國際吸引力受到一系列大型海灘演唱會的推動而提升，其中包括去年5月女神卡卡（Lady Gaga）舉行的演出，據報導吸引了超過200萬名粉絲；歌手夏奇拉（Shakira）下個月也將在海灘舉辦大型表演。
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這是里約熱內盧新一波海灘犯罪的最新一起案件，近幾個月來，犯罪分子曾試圖向兩名阿根廷遊客，收取兩杯巴西莓碗（Acai）共計約1000英鎊（約新台幣4.2萬元）的費用，而一名哥倫比亞訪客則被誘騙為一支卡琵莉亞（Caipirinha）調酒支付了約400英鎊（約新台幣1.7萬元）。
最令人震驚的詐騙受害案件，是一名阿根廷婦女，一隻塗抹起司的玉米，支付了近3000英鎊（新台幣12.8萬元），而該玉米的原價應僅約3英鎊（新台幣128元）。這名說西班牙語的觀光客在落入陷阱後嘆説，「我不懂葡萄牙語的數字，我不會說葡萄牙語。」
里約觀光警察局長阿萊馬尼（Patricia Alemany）表示，他的團隊一直在盡力逮捕科帕卡巴納及其鄰近的伊帕內瑪（Ipanema）海灘犯下這一系列罪行的幕後黑手，她認為是政府監管不足，才導致海灘秩序混亂、詐騙猖獗。
近年來湧入巴西的遊客人數創下了歷史新高。巴西去年接待了創紀錄的900萬名訪客，而2024年則為670萬人。里約的國際吸引力受到一系列大型海灘演唱會的推動而提升，其中包括去年5月女神卡卡（Lady Gaga）舉行的演出，據報導吸引了超過200萬名粉絲；歌手夏奇拉（Shakira）下個月也將在海灘舉辦大型表演。