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金州勇士隊今（16）日在西區附加賽交手洛杉磯快艇隊，對手一度建立13分的領先優勢，勇士硬是在末節靠著老將底蘊以126：121翻盤。雖然柯瑞（Stephen Curry）狂砍35分依舊神勇，但全場焦點也有一部分落在格林（Draymond Green）身上，他在關鍵讀秒階段連兩次抄截鎖死快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）的神防守，讓球迷激動直呼：「嘴綠簡直是神。」勇士今日開賽並不順遂，一度陷入2：12的天崩開局，柯瑞還一度因傷短暫返回更衣室。然而，被球迷質疑巔峰已過的格林在第4節接管了比賽，即便他在該節初段扭傷膝蓋，重回賽場後仍展現DPOY等級的水準。比賽最後2分鐘，格林先是精準判斷抄走馬瑟林（Bennedict Mathurin）要傳給雷納德（Kawhi Leonard）的邊線球；隨後在剩餘30秒、勇士僅領先3分時，他竟使出雷納德成名的「死亡纏繞」，硬生生將球奪走。雷納德在格林的窒息式防守下，第四節僅拿2分。總教練科爾（Steve Kerr）賽後感性讚嘆：「格林是我生命中見過防守最出色的球員，今晚我們又成為了那支冠軍球隊。」除了格林的防守神蹟，勇士進攻端依舊穩定。柯瑞今日出賽36分鐘，23投12中、包含7記三分球，狂轟35分。根據統計，柯瑞也成為NBA歷史上單場砍下35分以上最年長的控球後衛。此外，勇士的「綠軍雙塔」在末節發揮奇效。老將霍福德（Al Horford）在第四節關鍵時刻連續命中4記三分球，聯手波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在禁區的威脅，幫助勇士完成反超。柯瑞賽後透露，格林其實還帶著感冒：「他在暫停時一直咳嗽，但他就是一直咬牙在打，他的能量對我們來說太重要了。」格林的神級表現不僅征服了美國媒體與球迷，台灣網友也在Threads上掀起討論熱潮。網友紛紛大讚：「嘴綠真的讓人又愛又恨」、「看不懂嘴綠價值的人別說會打球了」、「真的太神了」。名記史皮爾斯（Marc J. Spears）也發文盛讚，勇士用這場勝利完美詮釋了「團隊」的定義。在攻破快艇主場後，勇士隊順利驚險續命。接下來他們將前往鳳凰城，在週六的附加賽第二輪挑戰輸球的太陽隊，雙方將進行最後一戰，爭奪西區最後一張季後賽門票。