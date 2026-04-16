台灣滑板迷注意了！滑板界的「夢幻之戰」真的要在台北街頭上演。Red Bull旗下最具指標性的街頭滑板活動「Red Bull Spot Check」正式宣布將於4月25日登陸台北。與傳統封閉場地、售票性質的比賽完全不同，這場活動的核心靈魂在於「回歸街頭」，直接把台北最熟悉的街道、扶手與階梯，變成世界級滑手展現神技的舞台。這場活動最大的驚喜莫過於堪稱「奧運規格」的選手陣容，包括日本滑板巨星、奧運金牌得主堀米雄斗（Yuto Horigome），以及滑板界的傳奇人物謝克勒（Ryan Sheckler）都將現身。他將帶著滑板現身台北康樂公園與中山堂。

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📍活動資訊

活動名稱： Red Bull Spot Check 台北站

活動日期： 2026年4月25日（週六）

活動重要時間點：

  • 12:00 PM： 康樂公園集合、開放現場報名。
  • 12:00 PM - 4:00 PM： 街頭 Jam Session（沿途移動與即興表演）。
  • 4:00 PM： 中山堂 Best Trick 終極大亂鬥。
  • 活動起點： 康樂公園（台北市中山區南京東路一段、林森北路口）。
  • 活動終點： 中山堂（台北市中正區延平南路 98 號）。
🛹國際滑板天團：這輩子一定要見一次的名單

這次來台的陣容集結了全球最具影響力的職業滑手，屆時現場將上演最高水準的「技術對決」：

  • 堀米雄斗： 日本滑板之光，世界首位滑板奧運金牌得主。
  • 謝克勒 （Ryan Sheckler）： 美國傳奇滑手，從少年成名至今仍是滑板界的ICON。
  • 萊特（Zion Wright）： 以全能技巧與爆發力聞名的頂尖選手。
  • 弗伊（Jamie Foy）： 2017 年Thrasher年度最佳滑手（SOTY），以瘋狂的大扶手招式著稱。
  • 其他驚喜嘉賓： 包含Torey Pudwill、Gustavo Ribeiro、Ryan Decenzo以及天才滑板少女Chloe Covell。
▲被譽為「滑板神童」至今已成為全球滑板文化象徵的美國傳奇滑手Ryan Sheckler，這次也名列Red Bull Spot Check台北站名單中。（圖／美聯社／達志影像）
▲被譽為「滑板神童」至今已成為全球滑板文化象徵的美國傳奇滑手Ryan Sheckler，這次也名列Red Bull Spot Check台北站名單中。（圖／美聯社／達志影像）
📝參與規則：我該如何加入這場派對？

「Red Bull Spot Check」最酷的地方在於它的包容性，無論你是想下場跟大神切磋，還是只想在旁邊尖叫錄影，全部歡迎。

💡想當滑手：挑戰世界級高度

報名資格： 需年滿 16 歲（未成年者須備妥監護人同意書）。

報名方式： 不接受預約，僅限現場報名。請於 12:00 PM 準時在康樂公園集合。

裝備要求： 請務必自備個人滑板，建議佩戴基礎防護。

💡想當觀眾：近距離直擊大神

門票資訊： 完全免費，不需任何門票或預約。

觀賽建議： 由於活動不設圍欄與固定座席，建議提早到中山堂或康樂公園卡位。當滑手在街道移動時，請維持秩序並注意自身安全。

▲Red Bull Spot Check打破傳統封閉賽事的限制，活動將從康樂公園出發，一路沿著台北街道滑向中山堂。沒有觀眾席的隔閡，台北的扶手、人行道與階梯就是最真實的競技場，讓民眾能近距離感受滑板與城市地景摩擦出的火花。（圖／Red Bull）
▲Red Bull Spot Check打破傳統封閉賽事的限制，活動將從康樂公園出發，一路沿著台北街道滑向中山堂。沒有觀眾席的隔閡，台北的扶手、人行道與階梯就是最真實的競技場，讓民眾能近距離感受滑板與城市地景摩擦出的火花。（圖／Red Bull）

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...