台灣滑板迷注意了！滑板界的「夢幻之戰」真的要在台北街頭上演。Red Bull旗下最具指標性的街頭滑板活動「Red Bull Spot Check」正式宣布將於4月25日登陸台北。與傳統封閉場地、售票性質的比賽完全不同，這場活動的核心靈魂在於「回歸街頭」，直接把台北最熟悉的街道、扶手與階梯，變成世界級滑手展現神技的舞台。這場活動最大的驚喜莫過於堪稱「奧運規格」的選手陣容，包括日本滑板巨星、奧運金牌得主堀米雄斗（Yuto Horigome），以及滑板界的傳奇人物謝克勒（Ryan Sheckler）都將現身。他將帶著滑板現身台北康樂公園與中山堂。
📍活動資訊
活動名稱： Red Bull Spot Check 台北站
活動日期： 2026年4月25日（週六）
活動重要時間點：
這次來台的陣容集結了全球最具影響力的職業滑手，屆時現場將上演最高水準的「技術對決」：
📝參與規則：我該如何加入這場派對？
「Red Bull Spot Check」最酷的地方在於它的包容性，無論你是想下場跟大神切磋，還是只想在旁邊尖叫錄影，全部歡迎。
報名方式： 不接受預約，僅限現場報名。請於 12:00 PM 準時在康樂公園集合。
裝備要求： 請務必自備個人滑板，建議佩戴基礎防護。
觀賽建議： 由於活動不設圍欄與固定座席，建議提早到中山堂或康樂公園卡位。當滑手在街道移動時，請維持秩序並注意自身安全。
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活動名稱： Red Bull Spot Check 台北站
活動日期： 2026年4月25日（週六）
活動重要時間點：
- 12:00 PM： 康樂公園集合、開放現場報名。
- 12:00 PM - 4:00 PM： 街頭 Jam Session（沿途移動與即興表演）。
- 4:00 PM： 中山堂 Best Trick 終極大亂鬥。
- 活動起點： 康樂公園（台北市中山區南京東路一段、林森北路口）。
- 活動終點： 中山堂（台北市中正區延平南路 98 號）。
這次來台的陣容集結了全球最具影響力的職業滑手，屆時現場將上演最高水準的「技術對決」：
- 堀米雄斗： 日本滑板之光，世界首位滑板奧運金牌得主。
- 謝克勒 （Ryan Sheckler）： 美國傳奇滑手，從少年成名至今仍是滑板界的ICON。
- 萊特（Zion Wright）： 以全能技巧與爆發力聞名的頂尖選手。
- 弗伊（Jamie Foy）： 2017 年Thrasher年度最佳滑手（SOTY），以瘋狂的大扶手招式著稱。
- 其他驚喜嘉賓： 包含Torey Pudwill、Gustavo Ribeiro、Ryan Decenzo以及天才滑板少女Chloe Covell。
「Red Bull Spot Check」最酷的地方在於它的包容性，無論你是想下場跟大神切磋，還是只想在旁邊尖叫錄影，全部歡迎。
💡想當滑手：挑戰世界級高度報名資格： 需年滿 16 歲（未成年者須備妥監護人同意書）。
報名方式： 不接受預約，僅限現場報名。請於 12:00 PM 準時在康樂公園集合。
裝備要求： 請務必自備個人滑板，建議佩戴基礎防護。
💡想當觀眾：近距離直擊大神門票資訊： 完全免費，不需任何門票或預約。
觀賽建議： 由於活動不設圍欄與固定座席，建議提早到中山堂或康樂公園卡位。當滑手在街道移動時，請維持秩序並注意自身安全。