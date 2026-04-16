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台中市水湳經貿園區的開發進度，台市議員陳淑華今(16)日議會質詢指出，市長盧秀燕執政7年半以來，水湳重大投資案陷入全面停滯與延宕。陳淑華表示，原本備受期待的「台灣智慧營運塔」竟直接從施政報告中「被消失」，多處精華地塊招商失利，痛批盧市府不作為，讓台中重大建設「直直躺平」。陳淑華表示，自2016年以來台灣經濟成長顯著，股市更創下3萬7千點新高，外資與半導體產業大舉返台投資。然而，盧市府在享受中央經濟紅利的同時，卻對台中的建設推動缺乏建樹。她質疑，「台灣智慧營運塔」目前在官網僅以「蒐集市場趨勢」寥寥數語敷衍，隨後便毫無音訊，難道盧市長已打算放棄該計畫？此外，配合會展中心的經貿6、8地塊因進度落後、無人投標，導致精華用地竟被當作臨時停車場「晾在那裡」，完全浪費水湳園區的轉型契機。針對產業布局，陳淑華火力全開直指盧秀燕「自封AI市長」名不符實。她舉例，全台各縣市都在爭搶科技大咖投資，輝達（NVIDIA）進駐台北與高雄、AMD落腳台南、鴻海加碼投資高雄，唯獨台中在這一波AI浪潮中「被消失」，僅剩本土廠商單打獨鬥，市府在招商角色上完全缺席。陳淑華最後批評，盧市長的施政重心明顯偏移，熱衷於出席購物節、百貨開幕等公關活動，卻在非洲豬瘟防疫、狼教練性侵案等重大民生與社會安全議題上反應冷淡。她點名經發局官網招商資訊「敷衍了事」，僅會移植中央資訊。要求市府應徹底檢討，提出具實質吸引力的招商政策，別讓台中的產業競爭力在口號中流失。