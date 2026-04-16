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國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果鬧雙胞，新北市黨部表示統計結果顯示，由前副發言人蕭敬嚴勝出，但蕭敬嚴日前因發言爭議才被考紀會判「停權一年」，當初表態不支持蕭敬嚴的藍委徐巧芯痛斥黨中央組發會是屎，稍早徐釋出蕭敬嚴今（16）日受訪前的畫面，只見媒體稱要問徐巧芯點名，蕭敬嚴則說「非常好，我就在等這一題，盡量問，我等她很久了」，讓徐巧芯直言，選前說要道歉，結果選後說等很久了啦，這是威脅還是恐嚇嗎？蕭敬嚴，中央考紀會是在13日民調開始前半小時發佈訊息，任何人包括對手有沒有資格參加初選有疑慮，當下就提出初選暫停，蕭敬嚴沒資格，那就不要參加初選，參加初選不如你意就說「那不算數，為何可以參加，那我們還要民調、民主幹嘛？對吧，以後投票再說沒資格參加，這不是很清楚的事情嗎」蕭敬嚴說，願賭不服輸心情上可以理解，但真的沒有必要用這麼粗鄙的言論攻擊黨部跟黨內同志，不然這些人不是很雙標嗎？說我攻擊黨內同志，她這個言論有比較好嗎？所以大家心中自有公斷。藍委徐巧芯稍早在臉書釋出蕭敬嚴受訪前影片，稱選前說要跟他道歉「過激言論傷害黨內同志」，還在節目上說過去對她的抹黑「相信巧芯能理解」，結果選後說「我等她（徐巧芯）很久了啦！」……所以哪個才是他的真面目？欸不是，要等我做甚？這是威脅還是恐嚇啊？有人看得懂這個嘴臉是什麼意思嗎。