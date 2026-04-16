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國民黨主席鄭麗文近期訪問中國的「和平之旅」，與中國領導人習近平會面，遭爆共480萬的團費竟是由台灣民主基金會支出。對此，該基金會執行長廖達琪表示給予「尊重」，並提到訪中也是一種外交，不是敵對就不能交往！引前立委林濁水今（16）日大讚：「很俐落，符合事實，也符合主流民意」。廖達琪今遭《鏡報》指出買單國民黨訪中團共480萬費用，她回應稱，基金會一成立就有政黨特別補助款，用途是民主、人權，例如此次鄭麗文訪中，在寫申請時可能會寫去中國大陸宣揚民主人權等，基金會通常都是給予尊重；另外，訪中也是一種外交，不能說敵對就不能交往，例如美國總統川普也要去中國大陸交涉，也是為了解決一些問題，外交還是一種重要手段，因此用這個理由，基金會就是補助政黨外交。針對廖達琪回應，林濁水今也發文盛讚，廖達琪說兩岸交流亦可視為外交的一環，很俐落，符合事實，也符合主流民意。不過，廖達琪也說申請時若以推動民主、人權或交流為目的，基金會將依制度審視並予以尊重。林濁水則認為這1點，原則也很對，但要怎樣「尊重」？處理起來不知道會不會俐落不了？