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▲華府旅遊首推「蒙古國烏蘭巴托6日」，旅展優惠價69,999元，安排入住蒙古包並體驗騎馬、騎駱駝，深入感受遊牧文化。（圖／業者提供）

美伊戰爭衝擊油價上漲，近期機票價格漲翻天，對規劃暑假出遊民眾是一大負擔。主打台中直飛包機的華府旅遊逆向操作，端出多條「凍漲行程」，包括峴港來回機票6,888元起、團體行程免兩萬、指定行程雙人最高現省一萬元等優惠，給旅客最超值優惠行程，搶攻暑假旅遊市場。華府旅遊表示，台中國際旅展4月24日至27日在台中國際會展中心（水湳新館）登場，這是油價上漲後第一場旅展，預期將吸引很多民眾前往撿便宜，業者無不卯起來競推優惠行程，希望能讓民眾在有限預算下玩得盡興。以華府旅遊為例，祭出多款短程航線全是「一口價」商品，包括東南亞以峴港與泰國為主打，「峴港五日／六日來回機票」6,888元起。針對自由行旅客的「峴港全程四星自由行5日」14,900元起，並加碼提供機場至飯店接駁與網卡服務；「泰國全程四星小資6日」則為18,800元起。東北亞方面，主打二人成行產品，「大阪機加酒5日」19,900元起、「沖繩機加酒5日」20,900元起，並加贈機場與飯店來回接送，降低交通安排門檻，提升整體便利性。除日韓泰等熱門旅遊市場外，華府旅遊今年亦擴展深度旅遊版圖，首推「蒙古國烏蘭巴托6日」，旅展優惠價69,999元，安排入住蒙古包並體驗騎馬、騎駱駝，深入感受遊牧文化。配合大陸旅遊政策滾動調整，針對文化交流需求推出「浪漫北疆13日」，優惠價82,900元，串聯雪山、湖泊、草原與沙漠景觀，展現多元民族風情。另有「重慶張家界9日」、「成都九寨溝8日」等行程，提供多元選擇。優惠方面，指定行程祭出第二人現省6,000至10,000元不等，並同步推出暑假親子早鳥方案，孩童不佔床折扣5,000元，省下的旅費讓親子出遊增添了採購樂趣。國內旅遊方面，隨著短天數輕旅行需求升溫，華府旅遊推出多款優惠方案，全線商品下殺85折起。針對臺中出發旅客，規劃「九族文化村一日遊」每人888元，以及「霧峰、苗栗、東勢」精選一日遊三選一999元等內容，兼顧價格與行程彈性。華府旅遊表示，相關優惠行程即日起搶先於官網銷售，加入粉絲專頁參加心理測驗小遊戲，就有機會抽中國內機票及飯店住宿券；註冊官網會員即贈500元旅遊回饋金，下單再享1%回饋。展期內，現場每日前50名下單旅客可獲精美好禮，單筆訂單滿萬元即可參加抽獎，有機會獲得來回機票等多項旅遊大獎。