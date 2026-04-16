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被視為產業風向球的台積電，今（16）日召開法說會，AI需求持續強勁，董事長魏哲家表示，進入第二季，公司預期業務將繼續受到先進製程需求的支撐，對全年表現極具信心，預期全年美元營收成長率將超過30%。而2奈米第一季已進入量產，並計畫正加大投資擴張3奈米產能，《NOWNEWS》帶讀者一文掌握會議重點！若以美元計算，台積電今年第一季營收為359億美元，年增40.6%，較前一季增加6.4%。以新台幣計算，第一季營收1.13兆元，年增35.1%，營業利益率為 58.1%，稅後純益率為50.5%，稅後純益與每股盈餘皆年增58.3%。有鑒於第一季業務「旺到爆」，台積電也持續對未來展望深具信心。預計第二季營收將介於390億美元至402億美元之間，以中位數計算，季增10%、年增32；若以1美元兌新台幣31.7元估算，預期毛利率進一步提升，在65.5%與67.5%之間；營業利益率介於56.5%與58.5%之間。而展望資本支出預期未變，仍為520至560億美元高標，主要來自於HPC（高效能運算）與AI相關應用的強勁需求。魏哲家指出，AI需求持續強勁，AI正從生成式AI轉向代理AI，這導致TOKEN消耗量進一步提升，帶動更多運算能力的需求，進而支撐對領先矽晶技術的強勁需求，客戶持續對公司釋出非常強烈的信號與正面展望，因此，台積電對AI趨勢的信心依舊堅定，相信在技術領先優勢與廣泛客戶的支持下，半導體需求將維持基本面的穩健增長。他對今年表現保持強大信心，預期台積電今年全年美元營收成長率將超過30%。至於2奈米生產進度，魏哲家表示，2奈米已於今年第一季量產，且良率良好，2奈米正於新竹與高雄廠分階段成功擴產。隨著N2P和A16等後續製程的持續增強，預期這將成為台積電另一個規模大且長青的製程節點。魏哲家也透露，為了滿足AI應用強勁產能，正在加大資本投資增加3奈米產能，因此，目前正在執行全球產能計畫，以支援3奈米技術強勁且多年的需求成長。在台灣，於南科增加新的3奈米建設，預計2027年上半年量產。美國亞利桑那州第二座晶圓廠也將採用3奈米技術，建設已經完成，預計2027 年下半年量產。日本計畫在第二座晶圓廠採用3奈米技術，預計2028年量產。針對產能供不應求的問題，魏哲家也直言，目前規劃下，相關產能要到2027年才會逐步到位，「供應會持續非常緊張」，也因此，公司已規劃興建三座新廠，以回應強勁需求。對於是否能透過加速擴產贏回客戶，他再次重申，建廠仍需2至3年、產能爬坡需1至2年，「沒有捷徑」。目前產能確實仍處於緊繃狀態，但公司正持續推進新廠建設，以回應客戶強勁需求，同時「非常努力爭取每一份可能的業務」，展現對自身技術與市場地位的信心。法人也關心市場上競爭對手如英特爾非常積極，台積電如何看待並保持市場領先地位？魏哲家表示，市場某些競爭對手仍是台積電客戶，但同時也是競爭對手。他強調，台積電不會低估英特爾，並形容英特爾是「強大的競爭對手」。但他也說，晶圓代工產業沒有捷徑，成功關鍵仍在於技術領先、製造能力與客戶信任。此外「服務」也至關重要，魏哲家並引用黃仁勳過去對台積電服務的肯定，強調這是公司競爭力的重要一環。