不少民眾近期登入高鐵會員帳戶時，意外發現紅利點數明顯增加，引發網路熱議。原來台灣高鐵為迎接累計旅運突破10億人次，推出限時「點數10倍送」活動，只要在3月5日至3月14日內搭乘高鐵並使用TGo會員購票，即可獲得10倍點數回饋。從實際案例來看，有人一次就多出上千點，不僅可折抵車票，還能兌換餐飲與各式商品，讓不少通勤族直呼賺到。
登入高鐵會員驚見點數暴增！通勤族嗨翻：很有誠意
一名網友近日在Threads上發文分享，他打開高鐵APP登入後，發現帳戶點數竟飆升至2837點，原本以為系統異常，進一步查看才發現是活動加碼所致，忍不住興奮表示：「打開高鐵會員嚇一跳，怎麼這麼多點數！」原來只要在3月5日至3月14日間搭乘高鐵，並以會員身分完成購票，就符合10倍點數發放資格。
貼文曝光後，吸引大批網友跟進查看帳戶，紛紛證實點數確實增加，「我也收到了」、「瞬間可以換好多東西」、「真的有欸，不枉費每個月都在搭高鐵」、「我的也被給一大坨，可以拿來抵車票了」、「難怪總共突然多了1000多點」、「高鐵真的很有誠意」。
台灣高鐵指出，隨著旅運量即將邁入10億人次，特別推出「連續10天 點數10倍送」活動回饋旅客。凡於活動期間搭乘高鐵的TGo會員，皆可享10倍點數累積。以北高單程標準車廂成人票價1490元為例，原本僅可累積74點，在活動期間可提升至740點，約等同148元回饋，相當於車票打約九折。
高鐵點數可以幹嘛？4管道超值兌換：抵車票、換咖啡
依原本現行制度，高鐵TGo會員每消費20元即可累積1點，並搭配每月不定期優惠活動。官方也整理出點數使用方向，讓會員能將搭乘所累積的回饋轉換為實際優惠，提升使用彈性。
1.票價折抵，最高現省800元：可透過T-EX App、高鐵官網或超商購票系統，直接以點數折抵票價，單次最高可折抵800元。
2.「點數365」兌換平台：最低99點即可兌換商品，包含咖啡、餐飲與生活用品等多元選項，例如760點可兌換麥當勞大麥克加中杯可樂、250點可換7-11肉鬆御飯糰、1500點可兌換Uber Eats 200元抵用券、740點可兌換星巴克大杯美式咖啡、285點可兌換CITY CAFÉ美式咖啡，以及385點可兌換路易莎美式黑咖啡等，點數運用相當靈活。
3.「T-Shopping」線上購物：會員於高鐵線上購平台選購商品時，可使用點數折抵部分金額。
4.「高鐵假期」行程折抵：預訂旅遊產品時，也能以點數減免費用，提升整體旅遊CP值。
「點數365」兌換平台品項一覽：https://tgopoints.thsrc.com.tw/
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一名網友近日在Threads上發文分享，他打開高鐵APP登入後，發現帳戶點數竟飆升至2837點，原本以為系統異常，進一步查看才發現是活動加碼所致，忍不住興奮表示：「打開高鐵會員嚇一跳，怎麼這麼多點數！」原來只要在3月5日至3月14日間搭乘高鐵，並以會員身分完成購票，就符合10倍點數發放資格。
台灣高鐵指出，隨著旅運量即將邁入10億人次，特別推出「連續10天 點數10倍送」活動回饋旅客。凡於活動期間搭乘高鐵的TGo會員，皆可享10倍點數累積。以北高單程標準車廂成人票價1490元為例，原本僅可累積74點，在活動期間可提升至740點，約等同148元回饋，相當於車票打約九折。
高鐵點數可以幹嘛？4管道超值兌換：抵車票、換咖啡
依原本現行制度，高鐵TGo會員每消費20元即可累積1點，並搭配每月不定期優惠活動。官方也整理出點數使用方向，讓會員能將搭乘所累積的回饋轉換為實際優惠，提升使用彈性。
1.票價折抵，最高現省800元：可透過T-EX App、高鐵官網或超商購票系統，直接以點數折抵票價，單次最高可折抵800元。
2.「點數365」兌換平台：最低99點即可兌換商品，包含咖啡、餐飲與生活用品等多元選項，例如760點可兌換麥當勞大麥克加中杯可樂、250點可換7-11肉鬆御飯糰、1500點可兌換Uber Eats 200元抵用券、740點可兌換星巴克大杯美式咖啡、285點可兌換CITY CAFÉ美式咖啡，以及385點可兌換路易莎美式黑咖啡等，點數運用相當靈活。
4.「高鐵假期」行程折抵：預訂旅遊產品時，也能以點數減免費用，提升整體旅遊CP值。
「點數365」兌換平台品項一覽：https://tgopoints.thsrc.com.tw/