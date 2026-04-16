我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「老幼同學會」讓長輩更有活力。（圖／屏東縣府提供）

超高齡社會來臨，屏東縣政府持續優化長照服務體系，以「以人為本」為核心理念，配合長照3.0政策推動「互助喘息服務試辦計畫」，導入創新照顧模式，突破傳統一對一服務框架，結合「二對多」互助機制與時間銀行概念，讓照顧者在付出的同時，也能獲得實質休息與支持，促進照顧與生活平衡。長照處指出，「互助喘息」依在地需求設計，整合日照中心及社區據點空間，彈性運用平、假日時段，由專業照服員與家庭照顧者共同服務4至12名長者。照顧者每投入4小時，即可兌換8小時喘息時間，形成「做1天、休2天」的彈性機制，不僅提升服務效能，也讓照顧壓力明顯減輕。在實務推動上，鹽埔鄉「椰子園」據點一名照顧者表示，長年獨自照顧高齡母親，身心負荷沉重，參與計畫後獲得穩定休息時間，也在同儕與專業支持中逐步重建信心，重新找回生活節奏，甚至規劃重返職場。另有佳冬據點家屬分享，過去照顧壓力大、幾無喘息空間，加入服務後不僅能安心交託照顧，也透過互助關係獲得情感支持，逐漸走出壓力困境。目前屏東已設置5處服務據點，服務人次穩定成長，並依不同區域文化特性推動在地化模式，如於瑪家、來義原鄉及佳冬客庄據點發展多元參與形式，展現政策彈性與治理能力。同時鼓勵男性投入照顧行列，翻轉性別刻板印象，促進家庭責任共享。縣府表示，「互助喘息」兼具減輕照顧負擔、促進長者社會參與、提升照服員收入、強化機構效能及落實政策等「五贏」效益，並針對中低收入戶提供免費服務。未來將持續擴充據點與精進服務，打造由政府與社區共同承擔的照顧支持網絡。