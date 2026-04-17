全台引頸期盼的「2026 年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香」將於今（17）日晚上 10 點 5 分正式起駕！這場橫跨 9 天 8 夜、4縣市的宗教盛事預計湧入百萬人潮。為了讓廣大信眾平安圓滿隨香，《NOWNEWS》特別整理 2026 最完整懶人包：包含完整日程表、最新交通管制與停車措施、絕對不能踩雷的十大禁忌、必看百萬煙火觀賞點，以及信徒瘋找的「演唱會與表演資訊」、洗澡休息補給站點在哪，帶您一次看懂。
🟡 2026 大甲媽演唱會與表演資訊：起駕前夕必看
大甲媽祖遶境的表演活動主要集中在起駕前夕，今年亮點為 4 月 11 日舉行的《紅人榜起駕晚會》，而許多信徒熱搜的「媽祖之光演唱會」已提前於 4/14 圓滿落幕。若您是今日抵達大甲想感受熱鬧氣氛，千萬別錯過今晚的表演重頭戲：
🟡 2026 大甲媽遶境進香日程表
本次遶境跨越台中、彰化、雲林、嘉義，4 月 21 日將於新港奉天宮舉行重頭戲「祝壽大典」。
🟡 交通管制與停車攻略：三層管制、甲埔大道全封
大甲分局長蔡期望提醒，起駕當日（4/17）自 16:00 至 4/18 02:00 實施嚴格管制，強烈建議「搭火車」最方便，下車步行 3 分鐘即達。
🟡 香客補給站：哪裡可以洗澡、休息？
徒步隨香最累的就是盥洗與體力恢復，今年沿途有多處貼心設點：
若是今年無法親自前往現場，或因體力限制無法全程跟隨，信眾也能透過以下官方直播平台，展開「數位進香」。不論身在何處，都能透過螢幕即時恭迎媽祖聖駕，同步感受萬人簇擁的震撼與宗教盛事的熱血氛圍：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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大甲媽祖遶境的表演活動主要集中在起駕前夕，今年亮點為 4 月 11 日舉行的《紅人榜起駕晚會》，而許多信徒熱搜的「媽祖之光演唱會」已提前於 4/14 圓滿落幕。若您是今日抵達大甲想感受熱鬧氣氛，千萬別錯過今晚的表演重頭戲：
- 活動名稱：2026 大甲媽祖國際觀光文化節－《遶境匯演》
- 演出時間：4/17（五）19:00
- 演出地點：大甲區中山路與經國路口（團隊精彩匯演）
- 溫馨提醒：現場人潮擁擠，建議提早卡位，並注意隨身財物安全。
🟡 起駕震撼彈：出城「百萬等級」高空煙火每年起駕當晚，當媽祖鑾轎走上「大甲溪橋」時，震懾夜空的百萬煙火隨即綻放，是攝影愛好者必爭之地。
- 預定施放時間：4/17（五）22:05 起駕後（鑾轎抵達大甲溪橋時）。
- 精選 6 大震撼觀賞點：
- 大甲溪橋上：最直接的震撼感，煙火就在頭頂綻放。
- 大甲溪橋溪底：觀賞角度廣、空間較寬裕。
- 甲南橋堤防：視野開闊。
- 台中港車站後方海風產業道路：可遠眺橋上萬人擁戴與煙火共舞。
- 水美山：高處俯瞰全景。
- 外埔忘憂谷：遠離擁擠，享受寧靜的煙火美景。
- 大甲溪橋上：最直接的震撼感，煙火就在頭頂綻放。
本次遶境跨越台中、彰化、雲林、嘉義，4 月 21 日將於新港奉天宮舉行重頭戲「祝壽大典」。
|日期（國曆）
|農曆
|駐駕地點 / 重點行程
|4/17 (五)
|三月初一
|22:05 起駕出發 (大甲鎮瀾宮)
|4/18 (六)
|三月初二
|彰化市南瑤宮
|4/19 (日)
|三月初三
|西螺鎮福興宮 (南下)
|4/20 (一)
|三月初四
|新港鄉奉天宮
|4/21 (二)
|三月初五
|08:00 祝壽大典 (新港奉天宮)
|4/26 (日)
|三月初十
|回鑾安座 (大甲鎮瀾宮)
大甲分局長蔡期望提醒，起駕當日（4/17）自 16:00 至 4/18 02:00 實施嚴格管制，強烈建議「搭火車」最方便，下車步行 3 分鐘即達。
- 三層交通管制：
- 行人徒步區：禁止汽機車進入。
- 禁止汽車進入區：核心路口管制汽車通行。
- 道路封閉：「甲埔大道」實施全段封閉，請駕駛人務必繞道。
- 行人徒步區：禁止汽機車進入。
- 停車資訊（建議行車路線）：
- 國道3號方向：走甲東路 → 美人山舊營區停車場（約 500 格，步行 15 分鐘）。
- 西濱快方向：走大安港路 → 大甲體育場停車場（約 350 格，步行 10 分鐘）。
- 鄰近車站：大甲火車站後站（汽車 80 格、機車 180 格，步行 5 分鐘）。
- 國道3號方向：走甲東路 → 美人山舊營區停車場（約 500 格，步行 15 分鐘）。
- 免費接駁車：起駕日提供老虎城、美人山、體育場接駁，約 15~30 分鐘一班。
徒步隨香最累的就是盥洗與體力恢復，今年沿途有多處貼心設點：
- 彰化永靖永安宮：管理委員會特別準備了 10 間沐浴間供香客使用，廟後方空地也開放作為休息區。永安宮誠摯歡迎信徒：「洗完澡後可到永靖街用餐，再到休息區小睡，等媽祖婆到來再出發。」
- 行動沐浴車：沿途會有沐浴車定點服務（位置可透過「大甲媽祖」App 查詢）。
- 設備情報：沐浴車通常提供熱水與衛浴用品。
- 網友經驗分享：關於是否提供吹風機，網友反應不一。部分熱點（如彰化縣政府、新港公園）的沐浴車曾提供吹風機；但大多數沐浴車僅提供洗澡空間，不見得有插座可供自備吹風機使用，建議徒步者提早規畫或簡單打理。
- 設備情報：沐浴車通常提供熱水與衛浴用品。
🟡 隨香必讀：大甲媽祖遶境「十大禁忌」進香講求身心虔誠，請香客務必遵守傳統禮儀，以保全程平安圓滿：
- 全套新衣：首次參加者須穿全套新衣，表示對神明的敬意。
- 守喪禁入：守喪未滿一年或家有喪事者不得參加。
- 孕婦禁躦轎：懷孕者嚴禁躦轎腳，以免胎兒被轎底八卦所傷。
- 潔淨之身：進香期間不得出入喪家或月內房。
- 禁旗、符入穢處：持進香旗或配戴平安符者，不得躦轎、進浴室及廁所。
- 號褂守則：身穿正式「號褂」者，嚴禁進入洗手間。
- 淨身茹素：從起駕宴開始茹素直到祝壽大典結束方可開葷。
- 嚴禁五戒：隨香期間禁酒、禁賭、禁色。
- 躦轎規範：不能起身或碰觸鑾轎、背包改放胸前、不得戴口罩且須脫帽。
- 口出善言：嚴禁亂說話，務必將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。
🟡 高科技追轎：GPS 定位與直播工具今年鎮瀾宮再度委託逢甲大學 GIS 中心與天眼衛星定位服務網，打造「大甲媽祖」App，提供 24 小時不間斷位置追蹤。
- 線上直播網站：http://mazu.skyeyes.tw/
- 手機 App：iOS 載點 / Android 載點
- 即時服務地圖：https://www.52mazu.tw/live/ 由「我愛大甲媽X網路社群免費提供「即時車輛追蹤」、「點心住宿洗澡超詳盡補給站點」、「Google 級智慧地圖」與「精準雷達定位」服務。
若是今年無法親自前往現場，或因體力限制無法全程跟隨，信眾也能透過以下官方直播平台，展開「數位進香」。不論身在何處，都能透過螢幕即時恭迎媽祖聖駕，同步感受萬人簇擁的震撼與宗教盛事的熱血氛圍：
- 官方即時影像：大甲鎮瀾宮官方 YouTube 頻道
- 最新動態直擊：大甲鎮瀾宮官方臉書粉絲專頁
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。