全台引頸期盼的「2026 年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香」將於今（17）日晚上 10 點 5 分正式起駕！這場橫跨 9 天 8 夜、4縣市的宗教盛事預計湧入百萬人潮。為了讓廣大信眾平安圓滿隨香，《NOWNEWS》特別整理 2026 最完整懶人包：包含完整日程表、最新交通管制與停車措施、絕對不能踩雷的十大禁忌、必看百萬煙火觀賞點，以及信徒瘋找的「演唱會與表演資訊」、洗澡休息補給站點在哪，帶您一次看懂。

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🟡 2026 大甲媽演唱會與表演資訊：起駕前夕必看

大甲媽祖遶境的表演活動主要集中在起駕前夕，今年亮點為 4 月 11 日舉行的《紅人榜起駕晚會》，而許多信徒熱搜的「媽祖之光演唱會」已提前於 4/14 圓滿落幕。若您是今日抵達大甲想感受熱鬧氣氛，千萬別錯過今晚的表演重頭戲：

  • 活動名稱：2026 大甲媽祖國際觀光文化節－《遶境匯演》
  • 演出時間：4/17（五）19:00
  • 演出地點：大甲區中山路與經國路口（團隊精彩匯演）
  • 溫馨提醒：現場人潮擁擠，建議提早卡位，並注意隨身財物安全。

🟡 起駕震撼彈：出城「百萬等級」高空煙火

每年起駕當晚，當媽祖鑾轎走上「大甲溪橋」時，震懾夜空的百萬煙火隨即綻放，是攝影愛好者必爭之地。

  • 預定施放時間4/17（五）22:05 起駕後（鑾轎抵達大甲溪橋時）。

  • 精選 6 大震撼觀賞點

    1. 大甲溪橋上：最直接的震撼感，煙火就在頭頂綻放。

    2. 大甲溪橋溪底：觀賞角度廣、空間較寬裕。

    3. 甲南橋堤防：視野開闊。

    4. 台中港車站後方海風產業道路：可遠眺橋上萬人擁戴與煙火共舞。

    5. 水美山：高處俯瞰全景。

    6. 外埔忘憂谷：遠離擁擠，享受寧靜的煙火美景。

▲出城震撼彈！每逢大甲媽起駕當晚，當鑾轎緩緩走上「大甲溪橋」，規模達「百萬等級」的璀璨高空花火將瞬間震懾夜空，是攝影愛好者必爭的最佳觀賞點。圖為2025大甲媽遶境資料照。（圖／大甲鎮瀾宮臉書）
▲出城震撼彈！每逢大甲媽起駕當晚，當鑾轎緩緩走上「大甲溪橋」，規模達「百萬等級」的璀璨高空花火將瞬間震懾夜空，是攝影愛好者必爭的最佳觀賞點。圖為2025大甲媽遶境資料照。（圖／大甲鎮瀾宮臉書）
🟡 2026 大甲媽遶境進香日程表

本次遶境跨越台中、彰化、雲林、嘉義，4 月 21 日將於新港奉天宮舉行重頭戲「祝壽大典」。

日期（國曆） 農曆 駐駕地點 / 重點行程
4/17 (五) 三月初一 22:05 起駕出發 (大甲鎮瀾宮)
4/18 (六) 三月初二 彰化市南瑤宮
4/19 (日) 三月初三 西螺鎮福興宮 (南下)
4/20 (一) 三月初四 新港鄉奉天宮
4/21 (二) 三月初五 08:00 祝壽大典 (新港奉天宮)
4/26 (日) 三月初十 回鑾安座 (大甲鎮瀾宮)
▲2026 大甲媽遶境路線日程表完整標示了9天8夜的重點駐駕點，從大甲鎮瀾宮起駕、彰化南瑤宮、西螺福興宮到新港奉天宮祝壽，建議隨香信徒長按儲存，隨時掌握女神行蹤。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
▲2026 大甲媽遶境路線日程表完整標示了9天8夜的重點駐駕點，從大甲鎮瀾宮起駕、彰化南瑤宮、西螺福興宮到新港奉天宮祝壽，建議隨香信徒長按儲存，隨時掌握女神行蹤。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
🟡 交通管制與停車攻略：三層管制、甲埔大道全封

大甲分局長蔡期望提醒，起駕當日（4/17）自 16:00 至 4/18 02:00 實施嚴格管制，強烈建議「搭火車」最方便，下車步行 3 分鐘即達。

  • 三層交通管制

    1. 行人徒步區：禁止汽機車進入。

    2. 禁止汽車進入區：核心路口管制汽車通行。

    3. 道路封閉「甲埔大道」實施全段封閉，請駕駛人務必繞道。

  • 停車資訊（建議行車路線）

    • 國道3號方向：走甲東路 → 美人山舊營區停車場（約 500 格，步行 15 分鐘）。

    • 西濱快方向：走大安港路 → 大甲體育場停車場（約 350 格，步行 10 分鐘）。

    • 鄰近車站大甲火車站後站（汽車 80 格、機車 180 格，步行 5 分鐘）。

  • 免費接駁車：起駕日提供老虎城、美人山、體育場接駁，約 15~30 分鐘一班。

▲2026 大甲媽祖起駕交通管制路線圖。大甲分局分局長蔡期望建議香客多利用接駁車與火車，避免塞在車陣中。（圖／臺中市政府警察局大甲分局提供）
▲2026 大甲媽祖起駕交通管制路線圖。大甲分局分局長蔡期望建議香客多利用接駁車與火車，避免塞在車陣中。（圖／臺中市政府警察局大甲分局提供）
▲開車族必看！大甲分局建議將車輛停放於美人山或體育場外圍停車場，再轉乘免費接駁車進入鎮瀾宮核心區。（圖／大甲分局提供）
▲開車族必看！大甲分局建議將車輛停放於美人山或體育場外圍停車場，再轉乘免費接駁車進入鎮瀾宮核心區。（圖／大甲分局提供）

🟡 香客補給站：哪裡可以洗澡、休息？

徒步隨香最累的就是盥洗與體力恢復，今年沿途有多處貼心設點：

  • 彰化永靖永安宮：管理委員會特別準備了 10 間沐浴間供香客使用，廟後方空地也開放作為休息區。永安宮誠摯歡迎信徒：「洗完澡後可到永靖街用餐，再到休息區小睡，等媽祖婆到來再出發。」

  • 行動沐浴車：沿途會有沐浴車定點服務（位置可透過「大甲媽祖」App 查詢）。

    • 設備情報：沐浴車通常提供熱水與衛浴用品。

    • 網友經驗分享：關於是否提供吹風機，網友反應不一。部分熱點（如彰化縣政府、新港公園）的沐浴車曾提供吹風機；但大多數沐浴車僅提供洗澡空間，不見得有插座可供自備吹風機使用，建議徒步者提早規畫或簡單打理。

▲隨香之路不孤單！九天八夜的徒步進香極度考驗體力，沿途如永靖永安宮等貼心設點的補給站與休息區，是支撐信徒走完全程的重要動力。圖為資料照。（圖／大甲鎮瀾宮e世代青年會臉書）
▲隨香之路不孤單！九天八夜的徒步進香極度考驗體力，沿途如永靖永安宮等貼心設點的補給站與休息區，是支撐信徒走完全程的重要動力。圖為資料照。（圖／大甲鎮瀾宮e世代青年會臉書）

🟡 隨香必讀：大甲媽祖遶境「十大禁忌」

進香講求身心虔誠，請香客務必遵守傳統禮儀，以保全程平安圓滿：

  1. 全套新衣：首次參加者須穿全套新衣，表示對神明的敬意。

  2. 守喪禁入：守喪未滿一年或家有喪事者不得參加。

  3. 孕婦禁躦轎：懷孕者嚴禁躦轎腳，以免胎兒被轎底八卦所傷。

  4. 潔淨之身：進香期間不得出入喪家或月內房。

  5. 禁旗、符入穢處：持進香旗或配戴平安符者，不得躦轎、進浴室及廁所。

  6. 號褂守則：身穿正式「號褂」者，嚴禁進入洗手間。

  7. 淨身茹素：從起駕宴開始茹素直到祝壽大典結束方可開葷。

  8. 嚴禁五戒：隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

  9. 躦轎規範：不能起身或碰觸鑾轎、背包改放胸前、不得戴口罩且須脫帽。

  10. 口出善言：嚴禁亂說話，務必將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。

🟡 高科技追轎：GPS 定位與直播工具

今年鎮瀾宮再度委託逢甲大學 GIS 中心天眼衛星定位服務網，打造「大甲媽祖」App，提供 24 小時不間斷位置追蹤。

  • ▲核心區徒步指南：大甲鎮瀾宮周邊實施行人徒步區，搭乘火車的信徒請參考此圖動線前往廟區參拜。（圖／大甲分局提供）
    ▲核心區徒步指南：大甲鎮瀾宮周邊實施行人徒步區，搭乘火車的信徒請參考此圖動線前往廟區參拜。（圖／大甲分局提供）
🟡 數位隨香！在家也能恭迎媽祖聖駕

若是今年無法親自前往現場，或因體力限制無法全程跟隨，信眾也能透過以下官方直播平台，展開「數位進香」。不論身在何處，都能透過螢幕即時恭迎媽祖聖駕，同步感受萬人簇擁的震撼與宗教盛事的熱血氛圍：

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...