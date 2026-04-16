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▲柯瑞展現驚人宰制力，球迷強烈要求勇士制服組在休賽季利用薪資空間與交易籌碼，為這位傳奇巨星打造最後的爭冠陣容。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士的柯瑞時代（Curry Era）尚未畫下句點！回顧今（16）日西區NBA附加賽對陣快艇，柯瑞（Stephen Curry）用一場怪獸級的演出將快艇送去放暑假。不僅勇士保住了晉級季後賽的機會，更向全聯盟發出最強烈的訊號：只要柯瑞（Stephen Curry）還在場上，勇士就值得在今年夏天為他進行一場「孤注一擲」的最後豪賭。整場比賽柯瑞出賽表現完美，全場23投12中，包含在三分線外12投7中，狂轟35分、4助攻。特別是在關鍵的第四節，他獨拿11分接管比賽，徹底粉碎了快艇的晉級夢想。雖然勇士接下來還要對決鳳凰城太陽，甚至若晉級後可能面對強敵奧克拉荷馬雷霆，但柯瑞今日的表現證明了他絕對值得擁有最後一次爭冠的機會。賽前各方普遍看好快艇能輕鬆晉級，但柯瑞（Stephen Curry）與老將霍弗德（Al Horford）的適時三分彈，加上格林（Draymond Green）在第四節對雷納德（Kawhi Leonard）的纏繞式防守，最終笑到了最後。雖然勇士本季因傷病與表現起伏經歷了一個殘酷的賽季，但只要柯瑞（Stephen Curry）保持健康，他依舊是全聯盟最具威脅的球員。美媒呼籲：勇士今夏應全力補強，不要浪費柯瑞的巔峰今日一戰證明，38歲的柯瑞依然是地表最強射手，具備在最高殿堂競技的實力。美國媒體指出，勇士制服組在接下來的休賽季應該動用所有的薪資空間、交易球員甚至未來的選秀權，不計代價地為柯瑞打造一支具競爭力的軍團。