日本京都南丹市11歲男童安達結希命案，其37歲繼父安達優季已坦承棄屍以及殺人，不過，詳細案情仍待警方進一步調查釐清。對此，前兵庫縣警刑事部長棚瀬誠透露自己在安達結希失蹤之初，就覺得安達優季的行為不對勁，並列出4大可疑之處。
根據《NHK》報導，消息人士透露，安達優季不僅因遺棄屍體罪嫌被捕，在後續偵訊中也已承認殺害了安達結希。目前有人懷疑，除了最後被發現的陳屍地點外，安達結希的屍體曾經被多次轉移，且安達結希的死因究竟為何，現在仍然不清楚，因此本案還有許多疑點需要釐清。《NHK》報導也強調，社群媒體上關於嫌疑犯有許多虛假資訊正在流傳，呼籲民眾不要隨意散佈或是在社群媒體上對於未經證實的傳言按讚。
前刑警揭4疑點 認為嫌犯早有預謀
根據《朝日新聞》報導，前兵庫縣警刑事部長棚瀬誠指出他認為案件迄今的4大疑點：
1.報警速度過快。3月23日上午11點50分左右，學校在放學時通知安達優季「孩子沒來上學」，安達優季在10分鐘後的中午12點就撥打110報案。
棚瀬誠表示，接到學校通知孩子沒去上學，一般家長應該會先懷疑孩子去哪了，「是不是去親戚家了？還是在附近的公園玩？」等到先把可能去處找過一圈都沒發現人後，才會覺得擔憂再報案比較合理，但安達優季在接獲學校通知10分鐘後就報警說孩子失蹤，「老實說我覺得非常奇怪」。
2.車上的行車紀錄器。安達優季聲稱自己當天有送孩子去上學，但是警方查看車上的行車紀錄器後，發現攝影鏡頭都是朝向車外，並沒有車內的影像，且在行車紀錄器影像中也沒有看到安達結希，且畫面斷斷續續。
3.準備周到的尋人傳單。安達結希失蹤的消息曝光後，安達優季在自家門口貼出「禁止拍攝照片、錄影及訪問」的告示，告示用膠帶緊密地封好貼在棍子上，即使下雨也不會脫落。而從失蹤消息傳出的第二天起，安達優季就到車站分發尋人傳單，傳單上不只有安達結希穿著的描述，連鞋子的照片都非常清晰。
棚瀬誠表示，「一般不會特意只拍鞋子的照片」，因此認為安達優季的行為是「事先準備好的」為了維持失蹤孩童家屬形象的精心安排。
4.原訂失蹤隔天的台灣行。安達優季的朋友說這家人原訂在3月24日前往台灣旅遊，且假都已經請好了，說是當作新婚旅行。棚瀬誠表示，「安排旅行的時間點，我認為是一個重要疑點」，若是半年前就安排好旅遊計劃，那可能沒問題；但若是臨時安排家庭旅遊，那可能就是為了掩蓋預謀殺人的故佈疑陣。
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前刑警揭4疑點 認為嫌犯早有預謀
根據《朝日新聞》報導，前兵庫縣警刑事部長棚瀬誠指出他認為案件迄今的4大疑點：
1.報警速度過快。3月23日上午11點50分左右，學校在放學時通知安達優季「孩子沒來上學」，安達優季在10分鐘後的中午12點就撥打110報案。
棚瀬誠表示，接到學校通知孩子沒去上學，一般家長應該會先懷疑孩子去哪了，「是不是去親戚家了？還是在附近的公園玩？」等到先把可能去處找過一圈都沒發現人後，才會覺得擔憂再報案比較合理，但安達優季在接獲學校通知10分鐘後就報警說孩子失蹤，「老實說我覺得非常奇怪」。
2.車上的行車紀錄器。安達優季聲稱自己當天有送孩子去上學，但是警方查看車上的行車紀錄器後，發現攝影鏡頭都是朝向車外，並沒有車內的影像，且在行車紀錄器影像中也沒有看到安達結希，且畫面斷斷續續。
3.準備周到的尋人傳單。安達結希失蹤的消息曝光後，安達優季在自家門口貼出「禁止拍攝照片、錄影及訪問」的告示，告示用膠帶緊密地封好貼在棍子上，即使下雨也不會脫落。而從失蹤消息傳出的第二天起，安達優季就到車站分發尋人傳單，傳單上不只有安達結希穿著的描述，連鞋子的照片都非常清晰。
棚瀬誠表示，「一般不會特意只拍鞋子的照片」，因此認為安達優季的行為是「事先準備好的」為了維持失蹤孩童家屬形象的精心安排。
4.原訂失蹤隔天的台灣行。安達優季的朋友說這家人原訂在3月24日前往台灣旅遊，且假都已經請好了，說是當作新婚旅行。棚瀬誠表示，「安排旅行的時間點，我認為是一個重要疑點」，若是半年前就安排好旅遊計劃，那可能沒問題；但若是臨時安排家庭旅遊，那可能就是為了掩蓋預謀殺人的故佈疑陣。