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台中市議會今(16)日進行財政經濟業務質詢，市議員何文海指出，南屯人的痛，市府聽到了嗎？南屯公有零售市場長期漏水多達數十處，「外面大雨、裡面小雨」的窘境拖了近8年仍未解決，質疑盧秀燕市府團隊只顧著發物調券、辦購物節抽獎，卻對基層市場的營業環境視若無睹。何文海指出，南屯市場屋頂漏水嚴重，攤商與消費者苦不堪言。他曾多次反映並辦理會勘，但市府官員僅止於「現勘」，回頭後便無下文。他感慨表示，前市長林佳龍時期曾允諾改善，如今盧市長任期已過7年多，問題依然存在，難道基層心聲真要等「下一屆市長」才能解決？此外，何文海更踢爆市府施政「重表面、輕實務」。他表示，市府雖編列中央補助與自籌共200萬經費進行公廁及景觀美化，但實際上卻是「治標不治本」做美化，直指新修繕的廁所依舊臭氣薰天，甚至有廁間無法使用，質疑驗收程序流於形式「公帑是這樣亂花的嗎？」何文海要求，市府應引進其他縣市公有市場的成功改造經驗，而非僅做表面功夫。應加強日常巡視與維護，而非等議員現勘拍照才被動處理。市副市長黃國榮與經發局長當場允諾，將陪同議員再次前往南屯市場實地會勘，後續將評估加裝冷氣設備的可行性。