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洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平今（16）日展現超狂的投球威力，主投6局狂飆10次三振、僅失1分，率領道奇以8：2擊敗紐約大都會、完成系列賽橫掃。大谷翔平個人防禦率更降至驚人的0.50。賽後道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）也盛讚大谷與山本由伸的良性競爭，直言兩人就像「鐵磨鐵」一樣讓彼此更強。今日是大谷翔平自2021年5月28日以來，睽違1783天再度於例行賽以「純投手」身分出賽。由於右肩在日前被觸身球砸中，球團保險起見決定讓他暫停二刀流的任務，專心在投手丘上的發揮。大谷賽後坦言：「當初聽到（不打擊）的時候確實有點驚訝，但這對球隊來說是很好的戰略，讓我能全神貫注在投球上。」大谷今日身披致敬傳奇的「42號」球衣登板，最快球速飆到100.4英哩（約161.5公里）。他在前4局完全封鎖對手，雖在5局失掉1分，但最終仍完成6局僅被敲2安、飆出10次三振的優質先發，這也是他久違達成單場雙位數三振。目前大谷翔平已連續三場完成優質先發，開季至今防禦率竟然只有0.50，數據非常亮眼。而道奇另一名日籍王牌山本由伸同樣表現不俗，開季連續四場繳出優質先發，防禦率為2.10。羅伯斯在賽後記者會被問及大谷翔平與山本由伸的相乘效果時，引用了名言「鐵磨鐵，磨出刃（Iron sharpens iron）」。羅伯斯表示：「兩位都是頂尖的運動員與投手，雖然這不是直接的競爭關係，但彼此的存在確實將對方的水準提升到了另一個層次。」山本由伸在日前剛繳出7.2局失1分的代表作，隨著兩人穩定發揮，外界也開始預測這對日籍王牌是否會成為季末賽揚獎的競爭對手。道奇在與大都會的系列賽中完成三連勝橫掃。對於大谷今日的火熱狀態，羅伯斯點評：「他的球感非常好，即便今天的曲球不是最穩定的，但速球充滿威力，橫掃球（Sweeper）與指叉球也能在關鍵時刻發揮作用，那種球感與球速的結合實在令人驚嘆。」