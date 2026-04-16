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衛福部：持續優化社工人力配置 檢討收出養制度修法

男童「剴剴」遭虐死案，台北地院今（16）日一審判決，依過失致死罪判兒盟前社工陳尚潔2年徒刑、偽造文書無罪。衛福部回應，對於本案經司法判決，相關事實認定與法律責任予以尊重；但同時持續優化社工人力配置、教育訓練及支持系統。衛福部次長呂建德表示，理解社會對兒少保護議題的高度關切，並關注第一線服務體系所承受的壓力與挑戰。對於本案既經司法審理並作成判決，相關事實認定與法律責任予以尊重。至於社工角色與責任範圍，呂建德說，因涉及制度運作與多重專業面向，仍有持續檢視與深化討論的必要。兒少保護工作本質高度複雜，須在制度支持與專業責任間取得平衡，以維持服務體系的公信力與專業品質。呂建德指出，未來將在強化弱勢家庭支持與兒少安全保障的同時，持續優化社工人力配置、教育訓練與支持系統，提供第一線人員更穩定的執行環境；並持續廣納各界意見，檢討相關制度與機制，包含收出養制度的修法與精進，強化監督、訪視及資訊整合，由公權力即地方政府提前介入評估。在依法行政與保障民眾權益的前提下，持續強化社會安全網，提升服務的即時性與整體效能。社工師公會全國聯合會也提到，「兒童福利聯盟」機構理應負起最高督導與審核責任。今日判決已指出「兒童福利聯盟」具有特殊職務法人機構且為危險源控制之地位，卻僅對第一線社工課以重刑，顯係將系統性的資源缺口與組織管理失效全數歸責於個人，對其個人實屬不公。台北市社工職業工會則認為，靜待當事人與律師討論是否上訴，但本會立場為全力支持上訴。期望社會大眾有更多時間與空間，做出更細緻的理性討論。