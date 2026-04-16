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民進黨昨（15）日正式提名前法務部次長黃世杰參選桃園市長，國民黨桃園市議員詹江村開酸黃「吃吃喝喝、大魚大肉」，而民進黨桃園市議員黃瓊慧今（16）日貼出桃園市長張善政、立法院長韓國瑜出席宴會的照片反擊，卻被詹揭露，這是一場桃園在地企業的50周年活動，不分藍綠各界都共襄盛舉，狠酸黃「狠起來，連自己人都撞」。針對黃瓊慧把宴會台上所有人打馬賽克，只留張善政跟韓國瑜的臉，說國民黨愛吃盛大餐會、路有凍死骨，詹江村今日在臉書發文表示，這是一場桃園在地企業的50周年活動，在桃園龜山設立營運總部與大型物流中心，讓桃園產業走向國際，當天活動不分藍綠各界都共襄盛舉。詹江村指出，當天除了張善政、韓國瑜出席外，還有包括總統府資政沈榮津、前經濟部政次陳正祺、中華民國駐新加坡代表童振源等大咖，黃瓊慧難道不認識這些綠營大咖，以為他們都是路人，還幫他們打馬賽克？詹江村狠酸，黃瓊慧平常自己翻車就算了，選舉到了，三寶換開遊覽車，載同事一起翻車，這就有點不講武德了。