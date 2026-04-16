我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡燦得（左）與詹姆士（右）時隔多年再相逢，話匣子大開。（圖／東森綜合台提供）

蔡燦得當街牽手詹姆士！神發展關係全被拍

▲林思宇（左起）、詹姆士、蔡燦得及黃偉晉相處融洽，氣氛歡樂。（圖／東森綜合台提供）

▲林思宇（前左）、詹姆士（前右）、蔡燦得（後右）及黃偉晉（後左）一同踩點桃園、新竹景點。（圖／東森綜合台提供）

蔡燦得與詹姆士近日登上實境節目《花甲少年趣旅行》，眾人暢遊桃園與新竹各大私房景點，多年老友詹姆士與蔡燦得再度同台，男方爆料過去在泰國出外景時，蔡燦得竟在過馬路時突然對他說「牽我」，而詹姆士便抓著她的手前進，正巧被回頭的導演撞見，導演當場嚇到直呼：「進展這麼快？」蔡燦得趕緊喊冤解釋，是因為車流混亂，找不到規則，「不知道什麼時候能踏出腳步，覺得很可怕！」節目中，蔡燦得提及詹姆士多年後的變化，「他私底下其實非常緊繃，錄影過程中會因為不想浪費食材、希望大家趕快休息，所以會緊盯拍攝流程。但這次他看起來完全放鬆，是我從沒看過的樣子。」回憶起往事，內心深有感觸。詹姆士也感嘆，2人默契雖然依舊，但話題大不相同，「我們以前絕對不聊健康的，現在則是互問有沒有多攝取蛋白質、不要吃太多碳水、睡眠要充足」，蔡燦得打趣補充，2人在車上不約而同泡維他命C水來喝，苦笑年紀都到了。另外，同集來賓黃偉晉、林思宇被問及與前輩相處的壓力，前者坦言原本很擔心長輩會很拘謹，沒想到詹姆士哥跟蔡燦得超隨和，完全能跟朋友那般開玩笑。林思宇則分享心情，自己第一天擔任導遊壓力大到不敢睡，沒想到半天後就卸下心防，「2天後我直接在車上睡著，壓力真是我自己想太多」，十分享受過程。談到旅行最怕的類型，詹姆士最怕意見多、事後才抱怨的「放後砲型」；林思宇則怕行前說沒問題、現場卻各種不參與的旅伴。蔡燦得則說自己最怕被強迫做不想做的事；黃偉晉展現一貫的直率，放話如果旅伴一直碎念抱怨，「我就會跟我身邊的朋友說！」