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電競選手避稅風波延燒！Gen.G 激進粉絲硬扯Faker

▲Gen.G下路選手Ruler 捲入避稅事件爆發後遭韓媒和粉絲批評。（圖／LOL Esports Flickr）

T1完整聲明內容

▲英雄聯盟6冠王Faker與其家人的住家地址被激進粉絲公布，對此，T1 今（16）日發出聲明：「將採取一切手段應對！」（圖／X@T1）

韓國《英雄聯盟》電競選手 Ruler 的避稅爭議持續延燒，連 6 冠王 T1 中路選手 Faker 也被波及！有 Gen.G 粉絲在論壇上反控 Faker 也有稅務疑雲，甚至還公布了 Faker 與其家人的住家地址。對此，T1 今（16）日發出聲明，強調「將採取一切手段應對！」日前《英雄聯盟》韓國職業選手 Ruler 的避稅爭議事件爆發，導致韓國國防部取消電競替代役選手部分福利，更讓其他項目的韓國選手怒稱「這輩子最憎恨英雄聯盟」。隨後，部分 Ruler 所屬戰隊 Gen.G 的粉絲，卻意圖將目標轉向《英雄聯盟》GOAT 傳奇選手 Faker 身上。這些粉絲日前挖出 Faker 個人經紀公司的大樓曾有稅務問題，想要藉此造謠 Faker 也有逃漏稅疑慮，意圖轉移大眾焦點。但隨後經過韓媒查證，確認 Faker 個人稅務申報上都相當公開透明且合法合規；此外， Faker 還在今年初獲頒韓國體育界最高榮譽「青龍勳章」，他也長期大量捐款做公益，基本上不可能在稅務上出現狀況，讓這群激進粉絲的抹黑行動宣告失敗。沒想到，這些激進的 Gen.G 粉絲仍不放棄，又透過 Google Maps 服務將 Faker 個人住家的地址與外觀圖片公開，並貼到 Gen.G 戰隊的官方論壇上。這起事件曝光後迅速掀起熱議，許多網友都傻眼表示：「不知道GenG粉絲硬要拖T1下水幹嘛」、「Faker還是太乾淨了，不可能出事」、「誰不惹去惹最大最乾淨的Faker」、「GG粉是有多恨李哥」。針對上述事件，今（16）日T1戰隊也發出最新聲明，強調「任何損害選手名譽並造成其精神痛苦的行為，根據相關法令，可能須承擔民事及刑事法律責任。針對反覆發生或情節嚴重的惡意行為，我們將採取嚴正應對，包括採取正式的法律程序。」大家好，這裡是 T1。首先，對於始終如一地為 T1 選手團提供支持與應援的粉絲們，我們表示衷心的感謝。目前，本公司正密切監控網路社群及社群媒體平台，針對 T1 選手的惡意謠言、散布虛假訊息，以及包含人身攻擊、誹謗或嘲諷性質的貼文進行嚴密審查。任何損害選手名譽並造成其精神痛苦的行為，根據相關法令，可能須承擔民事及刑事法律責任。為此，本公司為了保護選手，正於必要範圍內持續收集並審查公開貼文等相關資料。針對反覆發生或情節嚴重的惡意行為，我們將採取嚴正應對，包括採取正式的法律程序。T1 將繼續在各方面竭盡全力，確保選手能在穩定的環境中全神貫注於比賽表現。同時，我們懇請各位粉絲透過檢舉與協助，與我們共同守護選手。