我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市萬和宮展覽專輯8出版了! 這個專輯彙集了民國112年至114年創意藝廊15個檔期作品，有知名藝術家，也有潛力無窮的新秀，透過精美編排，豐富內容，可以感受藝術家們傾心創作成果。萬和宮董事長蕭清杰表示，觀賞各檔期作品，可以感受藝術家們的用心，不僅具有多元風格，也不乏具有強烈個人色彩或情感表達的佳作，讓大家體會藝術不分領域，也不必畫地自限，碰撞之後總能激盪出燦爛奪目的藝術火花。萬和宮展覽專輯8內容豐富，包括第15屆至17屆，前後三屆的萬和美展入選以上作品，是本展覽專輯主軸。民國97年創立的萬和美展，一步一印，在畫壇享有名氣。評審委員倪朝龍大師就曾稱讚說：「萬和美展的水準很高!」多位知名藝術家也說：「萬和宮出版的展覽專輯，頗具水準!」此外，慶祝萬和宮媽祖鎮殿340週年規劃的17位「南屯在地名家聯展」是另一亮點，展出作品涵蓋膠彩、陶藝、西畫、國畫、書法及攝影，是難得一見的聯展，讓本專輯更具內涵。至於112年第4檔期的萬和宮導覽志工才藝聯展，是很特別的聯展，展現導覽志工除了導覽，還有對文化藝術的喜愛與參與。心向畫會會員與彭維船師生書法繪畫聯展圓滿成功，感謝名家廖吉雄與彭維船大師鼓勵學員熱心參展。此外，包括黃譓丞親子藝遊美展、林茂樹與林惠敏父女書畫聯展、「降福平安鍾馗書畫」謝嘉益、王美容伉儷雙鰈特展，「千蓮遊藝---禪境幽香」張月蓮、葉千慈母女聯展以及賴明杭、林麗月伉儷攝影聯展，分別為母子、母女、父女或夫妻檔，都是頗具意義的藝術饗宴，叫好又叫座，傳為美談。至於，朱俊仁的「觀看與想像」複合媒材繪畫創作展，東方水墨畫會前總幹事張惠華的「十里芳華」彩墨個展，以及「旱漠之蟻 」簡宇榕膠彩畫個展，也均各具特色。萬和宮推動鄉土文化藝術不遺餘力，民國84年在萬和文化大樓五樓麻芛文化館內，設立「展覽廳」，後來於民國90年及100年整修更新，正名為「創意藝廊」，提供藝術家展覽，已成為熱門展場。民國94年12月，萬和宮彙整民國84年至93年8月的17個展覽活動，出版第一本「萬和宮展覽專輯」。隨著「創意藝廊」展覽步入軌道，每隔三年出版一本，最新的「展覽專輯8」如期問世，董事長蕭清杰感謝各檔期藝術家共襄盛舉。