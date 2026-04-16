我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「2026高雄亞洲同志運動會暨 LGBT+運動文化節」結合運動、文化與城市觀光，打造屬於亞洲的彩虹盛典。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.20）

由台灣同志運動發展協會主辦的2026亞洲同志運動會，將於4月30日至5月4日在高雄登場。今（16）日在「高雄浪際 WAVESTELLAR」舉行「2026高雄亞洲同志運動會暨 LGBT+運動文化節」啟動記者會，宣告將結合運動、文化與城市觀光，打造屬於亞洲的彩虹盛典。亞洲同志運動聯盟主席祁家威指出，亞洲同志運動會不只是一場體育競技賽事，更是一個結合運動、文化與人權倡議的國際平台。透過運動作為共同語言，讓來自不同國家、性別認同與文化背景的人都能被尊重與看見，同時也讓世界看到台灣在性別平權上的努力與成果。本屆賽事是亞洲同志運動會第25屆，過去曾三度在台灣舉辦，今年首度移師高雄，希望透過這場盛會，讓高雄成為亞洲多元共融的指標城市。2026亞洲同志運動會共有逾15個以上國家選手參與，包含泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、柬埔寨、日本、香港、中國、美國、英國、澳洲、紐西蘭、巴基斯坦、法國等。外國選手約1200多位、台灣約1000位。運動項目總共十四項，包含籃球、排球、沙灘排球、羽球、桌球、網球、游泳、徑賽、匹克球、足球、健美、排舞、國標、保齡球。此次運動會特別結合「LGBT+運動文化節」舉辦，內容橫跨多元藝文展演、城市觀光、彩虹市集以及國際論壇。其中，「夜之王國」系列活動，將串聯國際DJ、表演者與藝人，打造亞洲指標性的多元文化夜間品牌。主辦單位指出，透過運動結合文化展演，打造一場「大家的活動」，由彩虹團體所主辦，讓所有喜歡參加類似活動的民眾，可以在既有形式中，感受到屬於彩虹的文化表達。Instagram擁有60萬粉絲追蹤的國際時尚名人范成章，將為連續三天的「夜之王國」揭開序幕；5月1日更邀請台語天后謝金燕擔任壓軸演出，其餘場次亦將集結國際知名DJ與Drag Queen登台獻藝。此外，新世代網紅陳天兵亦親臨現場共襄盛舉。除此之外，由全方位藝人eLynn陳箴引言的粉紅經濟論壇，特別邀請知名網紅黃小愛及程威銘醫師等各領域代表，共同探討創作自由與多元文化發展，深化社會對性別議題的關注與對話。