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國民黨副主席李乾龍座車傳出被裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁證實並正告總統賴清德，若再發現一樣情事，「你就等著卸任後天天到高檢署和法院去報到！」總統府則呼籲國民黨應立即報案，由檢警介入偵辦；政治評論員吳崑玉今（16）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時推測，前民眾黨陸配立委李貞秀聲量太大害了李乾龍，鄭麗文好不容易會見了中共總書記習近平，剛回到台灣正要大肆宣揚鄭習會的成果，這週卻全是李貞秀的事情，站在文傳會的角度，不能不把這個事情扳回來一點。吳崑玉指出，如果李乾龍的座車真的被裝追蹤器，且懷疑是政府裝的，李乾龍授意大作文章，尹乃菁也做為國民黨發言人出來講，隨後應該馬上要有動作，否則如果不提告，頂多只是一日新聞；但尹乃菁證實李乾龍被裝追蹤器，李乾龍卻回應這是很久以前的事、已處理好，也婉拒報案，這就連一日新聞都不是，因此不解尹乃菁提此事是要幹嘛。主持人康仁俊指出，尹乃菁突然拋出黨副主席被裝追蹤器這一議題，並指控執政黨、甚至總統說「不會讓你好過」，這是很嚴重的政治指控；吳崑玉說到，如果要做這麼重大的指控，應在記者會的桌上展示追蹤器或追蹤器的樣本，或至少公開追蹤器被放在什麼位置的照片等，但連物證都沒有就胡亂指控，且「（追蹤器）放在什麼位置，大家都講得不一樣。」吳崑玉認為，如果去追蹤李乾龍的座車，有八九成機率不是在黨部、就是在餐聽，因為李乾龍最喜歡辦餐會，都是用吃飯去解決問題，不像傳統做組織的秘書長，會去他人住家拜訪，所以沒有人會去追蹤李乾龍的座車，因為追了也不知道是跟誰吃飯，「這種事情是，黃國昌的狗仔才有興趣的，其他的人要那個東西幹嘛？」「李貞秀害了李乾龍。」吳崑玉質疑，國民黨主席鄭麗文好不容易會見了中共總書記習近平，剛回到台灣正要大肆宣揚鄭習會的成果，這週卻全是李貞秀的事情，站在文傳會的角度，「我不能不把這個事情扳回來一點啊！」所以才提李乾龍的事情，但操作得太拙劣。