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▲Nike 101實體店邀請許光漢出席，吸引爆滿粉絲前來。（圖／記者林子翔攝）

全台規模最大的Nike全新台北品牌體驗店，今（16）日於台北101 B1盛大開幕，象徵全新都市運動基地誕生，品牌簽約運動員：田徑跨欄甜心張博雅、拳擊好手陳念琴以及藝人許光漢出席剪綵儀式，101店點門口外也吸引爆滿粉絲圍觀，還有人舉著許光漢的看牌，張博雅看到窗外時也一度被嚇到。象徵創新與運動精神的Nike台北品牌體驗店，4月於國際地標台北101正式開幕，為共同見證這個全新都市運動基地地誕生，還特別推出許多限定商品與專區，稍早我國拳擊好手陳念琴、田徑跨欄甜心張博雅，以及藝人許光漢、101董事長賈永婕都一同參與剪綵儀式，象徵台北運動品牌新地標落成。這間Nike台北品牌體驗店是全台百貨公司櫃內最大的店點，全台也僅次於逢甲旗艦店，特別設立在101，目的是結合在地獨有的都市文化、精心規劃的空間設計、專屬展示與在地化互動。且店點內還有3大特色展示區展出，包含象徵戶外運動領域的All Conditions Gear（ACG）系列，Nike Tennis系列與NBA已逝傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）系列，3區域同時設立在一家店，同樣是全台首創，另外球迷、品牌粉絲喜歡的Nike By You生活運動家系列、Nike By You台北地名系列，也正式上市，以在地日常生活為設計發想，與城市文化脈絡形成更完整的連結。另外店內還有許光漢親自設計的Nike By HSU KUANG HAN系列商品，在此間店點獨家販售，並與藝術家「只是 ZISHI」合作，以台北101為核心意象設計的獨家購物袋，只要購買就有機會獲得。稍早剪綵儀式上，張博雅也笑說，這間店點不只是販售產品，還把科技、跑步與運動文化結合，個人印象最深刻的，是跑步訓練區與足測機體驗，讓民眾在買鞋前，可以先找到最適合腳型與使用需求。