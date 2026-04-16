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▲《LE SSERAFIM VR CONCERT INVITATION》VR電影在台灣也看得到。（圖／威秀提供）

韓國人氣女團LE SSERAFIM首部VR演唱會《LE SSERAFIM VR CONCERT: INVITATION》正式登台，4月17日起於台北與高雄威秀影城獨家同步上映，成為台灣首部以女團為核心的VR音樂演出，透過沉浸式科技，重新定義傳統演唱會形式，為粉絲帶來前所未有的感官體驗。本次演出由隊長金采源領軍，攜手宮脇咲良、許允真、中村一葉以及洪恩採，帶領粉絲穿梭多重奇幻場景，以第一人稱視角近距離感受舞台魅力，彷彿置身成員身旁。《INVITATION》以一扇神秘電梯門揭開序幕，觀眾將隨著成員步入未知空間，展開三段超現實旅程，從《SPAGHETTI》充滿創意的餐車世界，到《Come Over》的動感街頭場景，最終抵達象徵力量的灼熱星球，搭配《ANTIFRAGILE》的強烈節奏，打造虛實交錯的沉浸式敘事，讓人宛如進入專屬於LE SSERAFIM的音樂宇宙。值得一提的是，本次VR演唱會採用12K超高畫質技術拍攝，並創下VR演出史上最多曲目的紀錄之一，提供觀眾零死角觀賞體驗，成員們更罕見全程參與製作，從鏡頭動線到技術彩排皆親自投入，成為VR演唱會製作上的一大突破。除了演出本身，LE SSERAFIM也同步預告將以「Time to Celebrate」概念於4月下旬回歸，與《INVITATION》的主題相互呼應，形成虛實交錯的雙線宣傳策略，展現團體持續突破框架的企圖心。