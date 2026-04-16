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國民黨文傳會主委尹乃菁昨日指控副主席李乾龍座車被裝「追蹤器」，正告賴清德政府，怒嗆若再有發現一樣情事，一定會出動司法正義律師團追查。事後李乾龍表示不是什麼大事，不需要勞師動眾。對此立委陳培瑜國民黨這次還是一樣不敢報案，李乾龍甚至連追蹤器都已丟棄，直接幫忙銷毀證據，這實在是太寬厚仁慈，也讓人不禁想問，到底是「不是什麼大事」？還是其實是「根本沒這件事」？對此尹乃菁還說，因為李乾龍、鄭麗文很寬厚，所以不會與總統賴清德計較。但如果之後再發生，一定要賴清德卸任後天天法院報到。陳培瑜表示，可是昨天國民黨話講得如此大聲，今天新北警副局長上門協助報案，李乾龍竟說「這不是什麼大事」，不需要勞師動眾。而尹乃菁對外宣稱保有證據，但事實上李乾龍早將追蹤器丟了。陳培瑜表示，國會最大政黨的正副黨主席，疑似被受到不當監控，在任何如台灣一般的民主國家，都是何等重大且嚴重的政治事件，但國民黨竟然草草處理。陳培瑜提及，過去，2019年選總統的韓國瑜也曾說車子被裝「追蹤器」，指控是「國家機器動得很厲害」，謝龍介還說「有看過照片」，要蔡英文負責。但如今2026年，謝龍介都要再選一次市長了，卻連相片在哪都還不知道。最後陳培瑜說，結果國民黨這次還是一樣不敢報案，李乾龍甚至連追蹤器都已丟棄，直接幫忙銷毀證據，這實在是太寬厚仁慈，也讓人不禁想問，到底是「不是什麼大事」？還是其實是「根本沒這件事」？