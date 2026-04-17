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北碧府動物園 路途2小時減少到48分鐘

▲遠通電收協助泰國打造M-Flow多車道自由流電子收費系統；其中M81已通車營運，M6則預計在2028年全線完工通車(圖／遠通電收提供)

串連泰國東北大動脈 2028年估全線通車

新加坡、馬來西亞加入「亞太道路收費聯盟」

▲中華智慧運輸協會副理事長曾詩淵（前排中）、交通部高公局局長陳文瑞（前排右三）、遠通電收總經理張永昌（前排右二）與各國ITS 協會代表合影（圖／遠通電收提供）

在泰國從曼谷要去北碧府動物園的高速公路上，竟然出現ETC門架，彷彿還在台灣！遠通電收子公司遠拓國際泰國公司，在高速公路打造的電子收費系統已開始營運，不僅是ETC台灣隊成功助攻泰國案例，也讓曼谷至北碧府「一日生活圈」成形。另，遠通電收倡議成立的亞太道路收費聯盟，昨（16）日也迎來新加坡與馬來西亞兩位新成員加入。遠通電收子公司遠拓泰，攜手泰國BGSR聯營集團，為泰國M81城際高速公路（邦耶─北碧府）打造的M-Flow多車道自由流電子收費系統日前正式通車營運。讓曼谷至北碧府原先近2小時車程縮短至48分鐘。遠拓泰不僅負責全線收費系統與交通控制中心（TOC）的設計、安裝與實施，系統也深度整合AI與物聯網（IoT）技術。遠拓泰執行長陳聲鏗指出，M81展現台灣ETC因地制宜的「高度適應力」優勢，建構出數據導向的智慧化維運決策平台，未來更具備擴充動態地磅等交通管理應用之彈性。面對泰國車型、車牌文字及顏色較台灣更為複雜的挑戰，團隊透過AI影像辨識（ALPR）技術精準判讀，並結合多元數位支付工具，讓用路人享受M-Flow帶來的無感暢行體驗。週末單日交通量更已達5.5萬輛次，顯著提升泰西地區的觀光競爭力與物流運轉效率。除了M81正式營運，遠通團隊也負責M6高速公路（邦芭茵─呵叻府）的電子收費系統建置。該公路總長度達196公里，共設有9個交流道，是連接曼谷與東北部及湄公河區域的關鍵通道。目前主線土建工程仍持續推進，並已開放部分完工路段供民眾試行，預計於2028年達成全線通車並啟動營運。遠通團隊自2022年起協助泰國M9快速道路建置，以及維運M-Flow系統並輔導其門架設計及後續營運。據泰國公路局（DOH）統計，啟用至今不僅將通行效率提升5倍，每年為用路人節省333萬小時旅運時間，創造高達6.94的效益成本比，也就是每投入1元成本即創造近7倍社會收益。在環境永續方面，每年節省1,391萬公升燃油並減少逾3.6萬噸二氧化碳排放。另一方面，「亞太道路收費聯盟」昨日舉辦「第13屆國際綠色智慧交通論壇」聯合「第1屆亞太道路收費國際高峰論壇」，正式迎接新加坡與馬來西亞智慧運輸協會加入，象徵亞太區域在智慧永續交通合作邁向嶄新高度。交通部高速公路局局長、中華民國道路協會理事長陳文瑞指出，台灣ETC系統的可收費成功率、正確率均穩定維持在99.9%以上的水準，並積極與亞太鄰國分享技術與合作，是台灣推動「新南向政策」的重要指標項目。中華智慧運輸協會副理事長曾詩淵表示，隨著各國面臨燃料稅收入減少及運具綠能轉型，道路收費（RUC）已成為實踐永續交通的重要工具。期待透過此平台，協助各國政府與ITS組織交換經驗，啟動智慧交通數位及永續雙軸轉型。亞太道路收費聯盟由遠通電收倡議成立，遠通作為中華智慧運輸協會核心成員，總經理張永昌也以亞太道路收費聯盟主席身份表示，將持續拓展海外市場並深化國際合作，推廣「走多少、付多少」的公平收費政策，提升交通運輸效率與公平性，同時為實現淨零道路的願景貢獻力量。