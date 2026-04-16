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金像電今（16）日董事會，宣布兩項重大策略布局。為因應長期經營發展與鞏固供應鏈，決議辦理私募現金增資引進策略投資人，同時宣布預計斥資不超過2億元，認購PCB鑽針大廠尖點的私募無擔保轉換公司債。針對辦理私募現金增資部分，金像電預計發行普通股不超過400萬股，將於股東會決議之日起一年內，分一次或最多三次辦理。私募對象嚴格鎖定策略性投資人，將以能對營運產生直接或間接助益者為優先考量。金像電期盼藉由策略夥伴的經驗、技術與市場通路優勢，進一步擴大業務版圖、強化客戶關係，並有效降低營運成本以提升整體績效。本次募集資金除了尋求與國內外科技大廠及產業基金的合作機會外，也將用作充實營運週轉金。金像電也宣布參與認購尖點國內第二次私募無擔保轉換公司債，目的著眼於鞏固供應鏈關係並強化雙方實質合作。針對認購尖點私募債的後續時程，金像電補充說明，本投資案尚需等待尖點於5月26日召開股東會，正式通過該私募案後進行。金像電16日股價收平盤1165元，今年以來股價大漲69%。