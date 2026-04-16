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白沙屯媽祖進香湧人潮！狄志為：感受到信仰的力量

▲白沙屯媽祖進香人數創新高，不過有網友在社群上抱怨，進香過程沿路垃圾堆積、便當整盒沒吃完直接亂丟、搶結緣品不說謝謝、插隊鑽轎腳等亂象。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖進香爆亂象 狄志為：蓋過原本的善意

狄志為喊話進香民眾「有點修養」貼文掀網友共鳴

2026白沙屯媽祖進香吸引人潮，今年報名人數突破46萬人，創下歷年來最高紀錄，然而卻也引發不少亂象，包括亂丟垃圾、交通大亂、民眾只想拿結緣品等。對此，名嘴狄志為今（16）日發文感嘆，「有時候少數的失序，會被放大，蓋過了原本的善意」，希望大家在進香的過程中能多一點耐心、多一點自制、多一點替別人想，避免更多亂象發生。狄志為看了這幾日白沙屯媽祖進香畫面，直呼今年真的很震撼，感受到強大的信仰力量，不過對於新聞報導的相關亂象，他也不禁有感而發說：「你亂丟垃圾、亂過馬路、不守秩序，白沙屯媽祖，真的會保佑你嗎？」有網友在社群上抱怨，進香過程沿路垃圾堆積、便當整盒沒吃完直接亂丟、搶結緣品不說謝謝、插隊鑽轎腳等等，讓狄志為直言：「信仰，本來應該是一件很單純、很虔誠的事情。結緣品是隨緣，不是能拿多少就拿多少；便當是別人的心意，不是讓你浪費的東西，而鑽轎腳是一種祈求，不是比誰擠得快。」狄志為表示46萬人同時在一個地方，一定會有混亂，「一樣米養百樣人」一定會有人越界、有人亂來，但不代表你要跟著一起，可以選擇當個有素養的人。狄志為相信大多數人還是守秩序、有愛心的，默默提供物資、幫忙指引動線、主動撿垃圾，這些才是這場進香最動人的地方，「有時候少數的失序，會被放大，蓋過了原本的善意」，希望少數來蹭白沙屯媽祖的人，能夠有一點修養、道德。貼文曝光後，引來許多網友共鳴，「大哥說得太透徹了！信仰不是看你走了幾公里，而是看你走過的路上留下了什麼」、「之前還OK，可是感覺今年的情況真的不是很穩定」、「感覺都有點變質了，跟風拍照打卡，搶拿結緣品，不守秩序，製造髒亂，造成附近居民困擾」。