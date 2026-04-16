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民眾黨中配前立委李貞秀爭議尚未停歇，國民黨今（16）日隨即爆出初選雙胞爭議，遭停權1年的前副發言人蕭敬嚴贏得初選，引爆藍委徐巧芯撻伐，不過蕭敬嚴隨即回嗆徐巧芯、葉元之等人雙標，當初支持全民調，結果勝出卻說綠營灌票，更質疑兩人站台民眾黨張啓楷輔選，有無違反黨紀，黨中央不用處理嗎？批這場選舉就是特定派系的人要幫特定候選人輕鬆勝出。葉元之則回嗆，當初就有跟黨不講不能參加初選，但黨部奇怪解釋停權在有跟沒有之間，停權介於有跟沒有之間，更說黨一直有人包庇蕭敬嚴，但放諸各黨都不合理。蕭敬嚴今天贏得初選勝利後，受訪時表示感謝選民守住正直與善良，對抗抹黑霸凌，數字顯示大家支持蕭敬嚴參選市議員，守下這議員席次。針對外界質疑停權卻可以參加初選，蕭敬嚴說，黨員本來就可以申訴，結果出來前本就有資格初選，如果現在質疑他的人對於參加初選有疑慮，就不應該參加初選，應該暫停，結果現在比賽結束才說沒資格，那不是很雙標好笑，他更點名藍委徐巧芯跟費鴻泰初選也說全民調，和葉元之去新竹縣初選也說全民調是社會趨勢，怎麼現在他勝出卻說綠營灌票？蕭敬嚴說，他贏超過誤差值，這樣還有綠營灌票的問題嗎，會不會太雙標，徐巧芯跟葉元之去嘉義站台張啟楷，國民黨有提名自己的嘉義市長參選人翁受良，你們替民眾黨輔選有無違反黨紀，會不會太雙標？黨中央不用處理嗎？從登記初選開始就攻擊、移花接木，霸凌想要影響初選，影響不成就用黨紀要沒收初選，這場選舉就是特定派系的人要幫特定候選人透過輕鬆方式勝出，現在這些人清楚浮上檯面，大家都看在眼裡。葉元之陪同何元楷謝票時則回嗆，他沒有雙標，蕭敬嚴屢次被刺黨內，講了很多傷害黨的話，傷害別人謀取個人利益，那時候是藍白已經討論好要共推人選，不管是誰都是兩黨一起推薦，他這樣講就是刻意破壞藍白合，國民黨現在有要藍白合？為何他到現在還要破壞藍白合，到現在心心念念想怎麼幫綠營著想，這種人離開國民黨去民進黨剛好而已。葉元之也不滿表示，當初就有跟黨部說不能讓蕭敬嚴參加初選，但黨部就做奇怪檢視，說已經停權了，但停權介於有跟沒有，其他黨有這樣處理嗎，開除還有跟沒有，那李貞秀現在還是立委，民眾黨會說開除但有跟沒有，請提出申訴，或是民進黨有共諜撤銷提名，民進黨有說這個撤銷屆於有跟沒有之間嗎？沒有，所有處分做出來就生效，有沒有申訴那都是後面的事情。「黨一直有人包庇蕭敬嚴，做出比較友善的解釋」，葉元之痛批，這放諸各黨都不合理，才會造成困境，他從頭到尾都認為蕭敬嚴初選過的機率高，不是國民黨支持他，而是民進黨接到電話挺他，今天結果也證明，自證很多綠的支持他，請問大選會投給他嗎？這些人大選歸隊，卻操控民調，蕭敬嚴模式可以成功，所有藍營青年有樣學樣。參加民調得到綠營支持被提名，打著藍旗反藍旗，請問國民黨立場跟基本精神是什麼？葉元之更轟，蕭敬嚴到今天都認為沒問題，覺得欺負跟霸凌他，但看過去言論，蕭怎麼羞辱他跟徐巧芯跟國民黨，霸凌別人卻做賊喊抓賊，這樣一個不知悔改的人，既然你跟國民黨水火不容，為何不加入民進黨，為何非要在國民黨裡面扮演藍皮綠骨的人