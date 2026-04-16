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國民黨主席鄭麗文日前訪問中國，並與中國領導人習近平進行會晤，不過，卻傳出此行共480萬費用，是由台灣民主基金會買單。對此，民進黨發言人林楚茵今（16）日表示，習鄭會有提過「民主人權」嗎？國民黨憑什麼要人民納稅錢買單？請國民黨向國人說明清楚。林楚茵指出，根據媒體報導，鄭麗文赴中團6天35人，機票、住宿、膳食與零花費用高達480萬元，而這筆錢，國民黨全部向「台灣民主基金會」申請經費。林楚茵續指，台灣民主基金會的經費，大多由外交部編列，目的是提供各政黨從事「民主人權」的國際交流，也因此，台灣民主基金會還被中共列為 「重點制裁對象」，離譜的是，鄭麗文去中國面見習近平，竟然不是國民黨出錢，而是由國庫買單。林楚茵強調，中共併吞台灣的惡意昭然若揭，即便在鄭麗文赴中期間，解放軍的軍機軍艦擾台，不但沒有中斷，更追加了實彈射擊的威嚇。她質疑，鄭麗文一手拿民主經費，一手參拜中共獨裁者；同時，國民黨為了「習鄭會」，一再阻擋國防特別預算條例，卻要人民買單自己的中國行，到底憑什麼？請國民黨，說清楚講明白。