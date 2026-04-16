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▲國道公路警察局表示，國道地面上的標線每組「一黑一白」間距大約就是10公尺，駕駛可以自行抓出安全距離。（圖／翻攝國道公路警察局粉專）

到底行車安全距離該怎麼抓？

任意變換車道同樣屬於違規行為

行駛高速公路千萬別當「黏人精」，小心荷包大失血，國道公路警察局近日在粉專上宣導行車安全距離，提醒駕駛人若未依規定保持適當的行車安全距離，將面臨新台幣3000元以上、6000元以下的罰鍰。為了避免民眾違規受罰，警方也傳授了實用的安全距離，駕駛可以自行抓出安全距離。國道公路警察局日前在臉書粉專分享了一起違規案例，一輛大貨車以時速84公里在國道行駛，卻與前方的自小客車僅保持約10公尺的距離，明顯未達安全標準。警方指出，這種緊貼前車的行為完全沒有安全駕駛的觀念，若前方突發狀況，駕駛幾乎無法反應，極易釀成嚴重的追撞事故。警方給出了一套超簡單的計算公式，小型車「車速除以2（公尺）」，大型車「車速減20（公尺）」如果覺得在高速行駛中難以目測距離，警方也提供了一個內行小撇步：國道地面上的標線每組「一黑一白」間距大約就是10公尺。駕駛人只要善用這個標線作為判斷依據，就能隨時調整與前車的距離。警方也進一步分析了大型車常見的違規肇因，除了跟車過近之外，長途駕駛時的「分心駕駛」也是一大致命傷，例如喝水、撿拾車內物品、看手機等，這會導致駕駛沒有注意前方路況變化，等到要閃避時往往已經來不及。為了嚴格把關行車安全，警方也鼓勵民眾透過行車紀錄器錄影蒐證，若發現惡意逼車或違規變換車道，可上傳至國道公路警察局網站檢舉。針對許多網友抱怨「在台灣開車很難保持安全距離，因為我的安全距離就是別人的超車距離」，警方也特別回應，若對方任意變換車道不當同樣屬於違規行為，但「防禦駕駛」的觀念非常重要。警方呼籲，不管別人怎麼開車，安全距離是用在危險來臨之時，千萬不要因為別人的違規而造成自己的危險，養成保持安全距離的好習慣才是上策。