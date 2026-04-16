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金融股股東會紀念品陸續揭曉，台新新光金今（16）日正式宣布，今年的股東會紀念品為超實用的居家小物「多用途矽膠隔熱餐墊二入組」。不過，想要領取這份小確幸的投資人，必須在4月9日當日或之前買進並持有股票，才具備領取資格。台新新光金今年度的股東常會預計於6月12日盛大登場，依照相關法規推算，4月14日至6月12日為股票停止過戶期間。每年除了紀念品品項吸睛之外，廣大零股存股族到底能不能領到紀念品，更是市場熱烈討論的焦點。對此，台新新光金也特別在公告中明訂領取規則。針對持股未滿1000股的零股股東，原則上將不予發放紀念品；但零股股民也別灰心，只要符合「親自出席股東會」或是透過「電子方式行使表決權」這兩項條件中的其中一項，依然可以順利把實用的隔熱餐墊帶回家，提醒零股小股東們務必留意相關規定，別讓自身權益睡著了。