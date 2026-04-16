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在節目預告中，文瑾瑩穿著白色襯衫現身，雖然外型相較過往顯得圓潤，但氣色看起來相當紅潤健康，整體狀態更加健康開朗。她回憶當年發病時的驚險瞬間，坦言醫生曾直言：「已經錯過黃金治療時間，可能開始壞死」，差點需要截肢，情況相當危急，隨即被推進手術室，讓人捏一把冷汗。
幸好最終成功保住手臂，但這場大病也讓她的人生按下暫停鍵。從小幾乎沒有停下腳步的她，首次真正被迫休息，她也向母親吐露心聲：「現在可以放心好好休息，真的很開心。」語氣平靜卻格外動人，也讓外界看見她過去長年高壓工作的另一面。
經歷長時間養病，文瑾瑩坦言自己胖了不少，但心境也隨之改變。她笑說：「不知道是不是身體變大了，心也變大了。」對於即將邁入40歲，她更樂觀表示：「不知不覺已經40歲，現在的我更自由，覺得人生刺激一點也很有趣。」成熟又豁達的心態，讓主持人劉在錫也忍不住笑出聲。
事實上，急性腔室症候群是一種因肌肉、神經與血管壓力異常所引發的急症，常伴隨劇烈疼痛與腫脹，若未及時治療，恐導致組織壞死甚至需要截肢。文瑾瑩當年在演出舞台劇《羅密歐與茱麗葉》期間發病，歷經4次手術才成功脫離險境。文瑾瑩出演的 tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》將會在本月22日韓國時間晚上8點45分、台灣時間7點45分播出。