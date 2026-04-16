韓國「國民妹妹」文瑾瑩以童星出道，從《藍色生死戀》到《我的小小新娘》一路累積高人氣，還憑風之畫師奪下百想影后。然而她在2017年因罹患急性腔室症候群，一度面臨截肢危機，被迫全面停工。歷經4次緊急手術與長時間休養後，終於在2024年宣布完全康復。最近她更登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，以全新狀態回歸大眾視線，也聊起一路走來、即將邁向40歲的心路歷程。

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文瑾瑩回憶發病瞬間　錯過黃金時間險截肢

在節目預告中，文瑾瑩穿著白色襯衫現身，雖然外型相較過往顯得圓潤，但氣色看起來相當紅潤健康，整體狀態更加健康開朗。她回憶當年發病時的驚險瞬間，坦言醫生曾直言：「已經錯過黃金治療時間，可能開始壞死」，差點需要截肢，情況相當危急，隨即被推進手術室，讓人捏一把冷汗。

幸好最終成功保住手臂，但這場大病也讓她的人生按下暫停鍵。從小幾乎沒有停下腳步的她，首次真正被迫休息，她也向母親吐露心聲：「現在可以放心好好休息，真的很開心。」語氣平靜卻格外動人，也讓外界看見她過去長年高壓工作的另一面。

▲文瑾瑩（右）坦言發病後胖了，但心胸也跟著開闊。（圖／IG@youquizontheblock）
▲文瑾瑩（右）坦言發病後胖了，但心胸也跟著開闊。（圖／IG@youquizontheblock）
文瑾瑩養病多年　坦言變胖不少

經歷長時間養病，文瑾瑩坦言自己胖了不少，但心境也隨之改變。她笑說：「不知道是不是身體變大了，心也變大了。」對於即將邁入40歲，她更樂觀表示：「不知不覺已經40歲，現在的我更自由，覺得人生刺激一點也很有趣。」成熟又豁達的心態，讓主持人劉在錫也忍不住笑出聲。

事實上，急性腔室症候群是一種因肌肉、神經與血管壓力異常所引發的急症，常伴隨劇烈疼痛與腫脹，若未及時治療，恐導致組織壞死甚至需要截肢。文瑾瑩當年在演出舞台劇《羅密歐與茱麗葉》期間發病，歷經4次手術才成功脫離險境。文瑾瑩出演的 tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》將會在本月22日韓國時間晚上8點45分、台灣時間7點45分播出。


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尤露珉編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）

畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...