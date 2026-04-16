隨著歷史性的「鄭習會」落幕，鄭麗文投入2028年總統大選的呼聲也水漲船高。不過，根據《美麗島電子報》最新民調，在諸位政治人物好感度調查中，台北市長蔣萬安以超過6成的支持度領先群雄，反觀鄭麗文甚至不及3成。對此，資深媒體人錢怡君「錢子」認為，蔣萬安才是國民黨的「唯一太陽」，並大膽斷言其在2028總統大選可能贏過賴清德。

我是廣告 請繼續往下閱讀
錢子今（16）日在《NOWNEWS今日新聞》自製網路節目《鄉民大學問》中表示，無論國民黨有2個、3個、4個太陽，總統賴清德應該最開心，多一點太陽分散支持率，才能讓他更加勝券在握。針對鄭麗文在月初率團訪問中國，期間更與中共總書記習近平會晤，錢子直說：「沒有扣分，就是大加分！」

而從《美麗島電子報》13日公布的最新民調可以看到，在多位政治人物好感度調查中，台北市長蔣萬安以62.6%奪冠，其次是台中市長盧秀燕48.7%、前行政院長蘇貞昌48.5%，以及現任總統賴清德43.9%，蔣萬安已成為左右新北選情的最強「跨區外卡」；此外，柯文哲好感度為25.2%、鄭麗文23.7%、黃國昌22.3%，以及沈伯洋21.7%。

錢子分析此份民調後指出，站在金字塔頂端的就是蔣萬安，賴清德最應該要擔心的是他，如果蔣賴於2028年一較高下的話，「我覺得蔣萬安會贏喔！」她進一步說明，現在國民黨「唯一太陽」就是蔣萬安，就算是在金字塔第二層的盧秀燕，也沒辦法蓋過其鋒芒。

對於外界好奇鄭麗文是否會跳出來選總統？錢子認為，這議題牽扯到「主觀意願」跟「客觀情勢」兩個層面，自己從旁觀察來看，鄭麗文確實有這樣的雄心壯志；不過客觀情勢容不容許，還得再觀察，包括6月鄭麗文即將前往美國訪問，恐會對年底的縣市首長選舉產生影響。

相關新聞

堅信柯文哲是好人？過來人爆殘酷真相：李貞秀別再天真了

柯文哲搭高鐵狂吵人？陳佩琪舉宮鬥劇酸：腳鐐剪掉會跑出什麼

李乾龍遭追蹤卻「拒報案」？警副局長親自登門　15時召開記者會

李貞秀狂上節目「月入45萬」？他爆真實行情：還不夠買Dior外套

林翊涵編輯記者

新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...