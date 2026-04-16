隨著歷史性的「鄭習會」落幕，鄭麗文投入2028年總統大選的呼聲也水漲船高。不過，根據《美麗島電子報》最新民調，在諸位政治人物好感度調查中，台北市長蔣萬安以超過6成的支持度領先群雄，反觀鄭麗文甚至不及3成。對此，資深媒體人錢怡君「錢子」認為，蔣萬安才是國民黨的「唯一太陽」，並大膽斷言其在2028總統大選可能贏過賴清德。
錢子今（16）日在《NOWNEWS今日新聞》自製網路節目《鄉民大學問》中表示，無論國民黨有2個、3個、4個太陽，總統賴清德應該最開心，多一點太陽分散支持率，才能讓他更加勝券在握。針對鄭麗文在月初率團訪問中國，期間更與中共總書記習近平會晤，錢子直說：「沒有扣分，就是大加分！」
而從《美麗島電子報》13日公布的最新民調可以看到，在多位政治人物好感度調查中，台北市長蔣萬安以62.6%奪冠，其次是台中市長盧秀燕48.7%、前行政院長蘇貞昌48.5%，以及現任總統賴清德43.9%，蔣萬安已成為左右新北選情的最強「跨區外卡」；此外，柯文哲好感度為25.2%、鄭麗文23.7%、黃國昌22.3%，以及沈伯洋21.7%。
錢子分析此份民調後指出，站在金字塔頂端的就是蔣萬安，賴清德最應該要擔心的是他，如果蔣賴於2028年一較高下的話，「我覺得蔣萬安會贏喔！」她進一步說明，現在國民黨「唯一太陽」就是蔣萬安，就算是在金字塔第二層的盧秀燕，也沒辦法蓋過其鋒芒。
對於外界好奇鄭麗文是否會跳出來選總統？錢子認為，這議題牽扯到「主觀意願」跟「客觀情勢」兩個層面，自己從旁觀察來看，鄭麗文確實有這樣的雄心壯志；不過客觀情勢容不容許，還得再觀察，包括6月鄭麗文即將前往美國訪問，恐會對年底的縣市首長選舉產生影響。
我是廣告 請繼續往下閱讀
而從《美麗島電子報》13日公布的最新民調可以看到，在多位政治人物好感度調查中，台北市長蔣萬安以62.6%奪冠，其次是台中市長盧秀燕48.7%、前行政院長蘇貞昌48.5%，以及現任總統賴清德43.9%，蔣萬安已成為左右新北選情的最強「跨區外卡」；此外，柯文哲好感度為25.2%、鄭麗文23.7%、黃國昌22.3%，以及沈伯洋21.7%。
錢子分析此份民調後指出，站在金字塔頂端的就是蔣萬安，賴清德最應該要擔心的是他，如果蔣賴於2028年一較高下的話，「我覺得蔣萬安會贏喔！」她進一步說明，現在國民黨「唯一太陽」就是蔣萬安，就算是在金字塔第二層的盧秀燕，也沒辦法蓋過其鋒芒。
對於外界好奇鄭麗文是否會跳出來選總統？錢子認為，這議題牽扯到「主觀意願」跟「客觀情勢」兩個層面，自己從旁觀察來看，鄭麗文確實有這樣的雄心壯志；不過客觀情勢容不容許，還得再觀察，包括6月鄭麗文即將前往美國訪問，恐會對年底的縣市首長選舉產生影響。