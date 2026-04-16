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▲許志豪（如圖）將要開個人專場演唱會，演唱會名稱出現「拜託你來」，是他對觀眾最誠心的請託。（圖／寬宏藝術提供）

歌手許志豪出道20年終於圓夢，今（16）日宣布將舉辦個人首場專場演唱會《許志豪 2026 拜託你來演唱會》，於6月19日在Legacy Taipei 舞台開唱，門票在4月21日於寬宏藝術開賣。演唱會主題「拜託你來」是費玉清幽默感帶來的靈感，許志豪表示：「每次聽到小哥在節目上說：『不好意思讓您破費了！』都覺得很有趣，也感受到他真的是一個謙虛的人。」對於這場遲來的個人秀，許志豪表示，這場演唱會可說是他回歸歌手初心的起點。演唱會主題「拜託你來」引發不少討論，許志豪表示，靈感源自於他最敬重的前輩、小哥費玉清。他表示，自己以前常看小哥的演唱會，對他開場總說「不好意思，讓您破費了」那種謙虛又幽默的態度印象極深。許志豪認為，天王級人物仍如此謙遜，自己更應加倍誠意地面對觀眾，因此才定下這個帶點請託、卻又無比真誠的主題，希望能當面向歌迷致謝。回想起這20年的演藝之路，許志豪表示心情既興奮又緊張：「過去幾年我把重心放在主持，但唱歌一直是我最初的熱愛。」為了回饋一路支持的觀眾，他透露演唱會內容主打驚喜感，當天將邀請一位重量級神祕嘉賓站台。許志豪說，先賣個關子，但強調雙方特別設計了對唱與飆歌橋段，保證氣氛會嗨到最高點。他自信笑說：「來現場的人一定會覺得值得，甚至會想再看一次！」從歌手出發，到主持領域發光，許志豪向所有老朋友與歌迷喊話，當燈光亮起的那一刻，希望能見到大家現身支持。《許志豪2026拜託你來演唱會》門票將於4月21日中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利商店。