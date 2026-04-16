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▲全聯「阿薩姆茶葉蛋6入」，今（16）日優惠10元一包，超殺優惠引發瘋搶。（圖／翻攝畫面）

▲全聯小時達於Uber Eats App推出「爆殺銅板價」活動，1元高麗菜、櫛瓜限時搶。（圖／全聯提供）

▲愛買量販生鮮特價，加10元多一件限時5天，單包不用43元。（圖／愛買量販提供）

全聯小時達日前於Uber Eats App推出「美味堂阿薩姆茶葉蛋」6顆10元爆殺優惠，不少消費者湧入搶購，在網路引發討論。全聯延續熱度，立刻宣布活動加碼，自明（17）日起有高麗菜1元、青森蘋果10元、毛豆1元，第二波活動還有櫛瓜1元、產銷履歷金鑽鳳梨10元，以及中華雞蛋豆腐300g同樣下殺5元。全聯小時達於Uber Eats App推出「美味堂阿薩姆茶葉蛋」6顆10元優惠，立刻在Threads上引發討論，就有網友僅花60元就入手36顆茶葉蛋，笑稱瞬間成為「茶葉蛋富翁」，話題迅速延燒，官方目前也祭出單筆限購一包的限購令。不過，全聯為延續熱度，也宣布下一波優惠接力登場，全聯小時達於Uber Eats App推出「爆殺銅板價」活動。◾第一波優惠自4月17日起至23日，包括高麗菜（約1000g）1元、日本青森蜜富士蘋果10元、藜麥毛豆130g下殺1元，以及中華雞蛋豆腐300g只要5元。◾緊接著第二波4月24日起至30日，櫛瓜（約200g）1元、高麗菜（約1,000g）1元、產銷履歷金鑽鳳梨10元，以及中華雞蛋豆腐300g同樣下殺5元。要注意的是，，雖然沒辦法像60元就入手36顆茶葉蛋這麼瘋狂，不過1元商品優惠力度仍誠意十足，且即起至4月30日前，至Uber Eats App小時達下單，輸入優惠序號「全聯價到更省」，單筆滿949元享89折，最高現折500元，讓消費者再享加碼優惠。事實上，全聯小時達固定都有「逢1就划算」檔期，，主打人氣商品超低價下殺，最低甚至只要1元。過去就曾推出如1元金針菇、21元祕魯優選藍莓等話題商品，展現強勁買氣。接續檔期也祭出多項優惠，4月21日有澳洲馬鈴薯（約400g）21元、5月1日柔情福利熊4層抽取式衛生紙（82抽x10包）特價99元。愛買量販自4月17日至4月21日，推出「鯛魚片加10元多一件」限時5天快閃活動，原價每包75元現在兩包僅需85元，換算下來單片只要43元，全台限量5000包售完為止。除了明星商品鯛魚片，愛買同步祭出多款「抗漲生鮮」，包括冷凍南方澳鯖魚片任3片169元，單片平均不到57元；台灣金目鱸魚片任2包149元，單包僅75元有找；現流吳郭魚，每尾僅59元銅板價；活凍白蝦任2盒199元，單盒百元有找。