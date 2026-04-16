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全球科技巨擘齊聚：Keynote 演講場次資訊

報名與活動資訊

全球領先的AI與新創產業盛會—COMPUTEX 2026將於6月2日至5日在台北南港展覽館1、2館及世貿1館隆重登場。主辦單位外貿協會今（16）日宣布，備受全球期待的COMPUTEX Keynote報名系統即日起正式開放。今年Keynote陣容堪稱史上最豪華，匯聚高通（Qualcomm）、Marvell、Intel、聯發科技（MediaTek），NXP及思科Cisco等全球科技領袖，將在展前與展期間親自揭曉AI加速運算、邊緣運算及次世代行動平台的最新戰略。同時，今年規模創紀錄的COMPUTEX Forum全球科技論壇，早鳥優惠價NT$1,990即將於4月20日截止，購票除可親臨現場外，更可以參加高階 AI 筆電抽獎。歡迎把握最後優惠購票機會。今年的COMPUTEX Forum以「AI Together」為核心，不僅是歷年來規模最大，更採「一票到底」，購票聽眾可在6月2日至4日期間，深度參與包含「機器人、自動化與實體AI」、「生成式AI應用」及「資料智能與安全」等六大核心主題論壇，與NVIDIA、Microsoft、Google DeepMind等30位全球頂尖專家面對面。時間：6月1日（一）下午2:00至3:15地點：南港展覽館2館7樓701會議室時間：6月1日（一）下午3:00至3:45地點：南港展覽館2館7樓701會議室時間：6月2日（二）10:30至11:30地點：南港展覽館2館7樓701會議室時間：6月2日（二）13:30至14:30地點：南港展覽館2館7樓701會議室時間：6月2日（二）下午3:30至4:30地點：世貿一館2樓345會議室時間：6月3日（三）10:30至11:30地點：南港展覽館2館7樓701會議室2026年6月2日至6月5日台北南港展覽館1館、2館；世貿1館