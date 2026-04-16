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民眾黨中評會日前開除陸配李貞秀黨籍，李貞秀近日頻上政論節目開砲黨主席黃國昌、立法院黨團主任陳智菡等人，數日未回應的前黨主席柯文哲今日表示，就先安靜一陣子、大家冷靜一下，這個事情就讓它這樣結束，引發關注。對此，政治評論員吳崑玉今（16）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，柯文哲是蓄意裝傻，他看到政治情勢不對，準備要下手，但又不願意面對這種困難的狀況，「他（柯文哲）不負責任的結果，就是整鍋都被端掉。」主持人康仁俊指出，李貞秀這幾天呼天搶地，柯文哲今天的說法是，讓彼此冷靜一下，這件事就讓它過去，代表已經定調，整件事柯文哲都知道，他跟李貞秀進行切割。吳崑玉則說，這就是渣男的分手話，因為他沒有什麼好講的，之所以要大家冷靜，就是因為毀了，再鬧下去就完全失控。吳崑玉表示，柯文哲是蓄意裝傻，他看到政治情勢不對，準備要下手，但又不願意面對這種困難的狀況，就叫底下的人處理，但炸彈卻沒處理好，「他（柯文哲）不負責任的結果，就是整鍋都被端掉，你沒有什麼好講的。」吳崑玉說，這件事撐不久，應該要在中評會做出決議的第一時間學前立法院長王金平，馬上去法院聲請假處分、抗告，因為只要民眾黨公文送到立法院認證，再送往中選會定案，這一席立委就沒救了。吳崑玉也說，如果李貞秀要黃國昌拿出錄音帶，就應該馬上去法院提告，像是誹謗或加重誹謗，舉證之所在、敗訴之所在，黃國昌這時候就慘了，現在這兩個動作都沒有，拚命喊也沒用。