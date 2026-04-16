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北港曾檢出埃及斑蚊 疾管署率先監測

疾管署今（16）日三度參與白沙屯媽祖徒步進香活動，攜手《疾病擬人》人氣角色「白靜」、「簡奕」等再度化身最萌及帥氣「防疫香燈腳」，於鑾轎抵達北港朝天宮當日，駐點周邊高人流據點，呼籲民眾留意衛生、防範登革熱，並正確使用抗生素。近日白沙屯媽祖進香活動吸引許多民眾前往，而疾管署發言人曾淑慧提醒，近期氣溫升高，民眾參加進香行程勿忘做好防疫，活動期間應留意自身健康狀況，落實手部清潔、避免感染及傳播呼吸道傳染病、注意飲食衛生、穿著淺色長袖衣褲防蚊，並適時補充水分，避免陽光直曬，慎防中暑或曬傷。若出現發燒、咳嗽等不適症狀應戴上口罩就醫並適度休息。曾淑慧說，經過連續3年參與白沙屯媽祖徒步進香活動，期望隨著進香隊伍深入社區、貼近人群，逐步將防疫觀念融入宗教文化與民眾生活場域，像香火傳遞廣入人心，強化社區防疫網絡，讓防疫成為日常生活的一部分，「勇」保國人安康。曾淑慧呼籲，天氣開始逐漸轉熱，利於蟲媒及腸胃道傳染病傳播。落實巡倒清刷是預防登革熱等蟲媒傳染病最重要措施之一，應時常巡視並清除居家環境周遭的積水容器，戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。另在外飲食也應留意飲食安全及用餐環境清潔，並時常以肥皂正確洗手，減少感染腸胃道傳染病機會。曾淑慧分享，北港曾檢出埃及斑蚊，因此成為疾管署監測重點，在人潮湧入前，疾管署已展開密切監測，沒有特別發現有埃及班蚊，研判病媒蚊還沒有落地。曾淑慧指出，抗生素抗藥性是健康的隱形殺手，臨床研究顯示，感染多重抗藥性細菌的患者，其死亡風險提高，50歲以上長者、慢性病患等呼吸道感染高風險族群更要注意。此外，依據疾管署114年「抗生素認知、態度與用藥行為」民意調查顯示，仍約有四成民眾誤將抗生素視為消炎止痛藥。疾管署說明，為喚起國人對抗藥性的重視及提升對抗生素使用的正確知識，此次活動現場除宣導民眾落實衛生好習慣，並注意飲食安全外，更加強提醒使用抗生素的「4不1要」原則，包括不主動要求、不自行購買、不服用他人藥物、不隨便停藥，並務必「要」遵守醫囑。