菲律賓與中國因黃岩島（Scarborough Shoal）爭議，關係持續緊張，路透社取得的衛星影像顯示，中國正利用船艇和浮動屏障，加強管控南海環礁入口。
路透社取得衛星照片分析公司Vantor的衛星影像顯示，本月10日、11日，黃岩島入口出現四艘漁船、一艘中國海軍或海巡艦艇以及一條新型浮動屏障。
與此同時，菲律賓正派遣自家的海巡署及漁業局船隻，以支援經常被大型中國巡邏艇驅逐的菲律賓漁民。
路透社報導，黃岩島是亞洲爭議最激烈的海域之一，部分外交官與分析家擔心，長期的摩擦與對峙可能會演變成武裝衝突。此前也曾發生中國海警船故意撞擊菲律賓海洋警衛隊船隻、噴射水炮的情況。
菲律賓海巡署發言人塔里耶拉（Jay Tarriela）週三表示，中國10、11日在黃岩島（菲律賓稱馬辛洛克灘Bajo de Masinloc）入口處，安裝一條長達352公尺的浮動屏障，觀測到六艘中國海上民兵船在淺灘內，另有三艘位於外側，似乎正在阻擋進入黃岩島的入口。
雖然菲律賓海巡署過去曾割斷過屏障，但塔里耶拉指出，中方自週末起似乎已移除最新安裝的這一條屏障，但菲律賓海軍表示巡邏任務仍在持續。菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Trinidad）表示，從4月5日至12日，在該淺灘共目擊到十艘中國海巡艦。
黃岩島目前實際上受北京控制。今年1月，菲律賓與美國軍方在該淺灘共同航行，這是這兩個條約盟邦進行的第11次此類演習。數千名兩國士兵預計於本月開始在菲律賓群島各地進行大規模演習，地點包括三描禮士省（Zambales），該省海岸距離黃岩島約120海里。
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與此同時，菲律賓正派遣自家的海巡署及漁業局船隻，以支援經常被大型中國巡邏艇驅逐的菲律賓漁民。
路透社報導，黃岩島是亞洲爭議最激烈的海域之一，部分外交官與分析家擔心，長期的摩擦與對峙可能會演變成武裝衝突。此前也曾發生中國海警船故意撞擊菲律賓海洋警衛隊船隻、噴射水炮的情況。
菲律賓海巡署發言人塔里耶拉（Jay Tarriela）週三表示，中國10、11日在黃岩島（菲律賓稱馬辛洛克灘Bajo de Masinloc）入口處，安裝一條長達352公尺的浮動屏障，觀測到六艘中國海上民兵船在淺灘內，另有三艘位於外側，似乎正在阻擋進入黃岩島的入口。
雖然菲律賓海巡署過去曾割斷過屏障，但塔里耶拉指出，中方自週末起似乎已移除最新安裝的這一條屏障，但菲律賓海軍表示巡邏任務仍在持續。菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Trinidad）表示，從4月5日至12日，在該淺灘共目擊到十艘中國海巡艦。
黃岩島目前實際上受北京控制。今年1月，菲律賓與美國軍方在該淺灘共同航行，這是這兩個條約盟邦進行的第11次此類演習。數千名兩國士兵預計於本月開始在菲律賓群島各地進行大規模演習，地點包括三描禮士省（Zambales），該省海岸距離黃岩島約120海里。