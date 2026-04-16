泰國警方破獲一起自導自演的假綁架真詐財案件，一名19歲中國女子與男友合謀向女子父親謊稱自己被綁架賣去緬甸，藉此勒索贖金，這名男友因涉及網路詐騙，在中國遭到通緝。除了女子和男友外，還有另外兩位共犯，泰國警方稱這4人都將被遣返回中國。
根據《曼谷郵報》報導，泰國警方本週三在沙沒巴干府邦普利縣一間出租房屋，將涉及假綁架真詐騙的3男1女4位中國籍人士全數逮捕，且這4人都沒有護照，同時被指控非法入境。
泰國警方表示，這起案件源於3月31日，19歲女子的父親在中國報案，稱收到勒索電話，對方附上女兒遭毆打的影片，要求支付贖金。歹徒稱女子被綁架，經由柬埔寨被賣去緬甸。
父親於是匯了11萬人民幣（約新台幣50萬元）給歹徒，但女子並未獲釋，此案隨即在中國引起廣泛關注。而在與中國警方協調後，泰國警方調查女子父親收到的影片，發現其實是在曼谷拍攝，於是展開進一步調查，最終鎖定女子一行人的住處。
警方偵訊時，女子男友坦承他們自導自演這起假綁架案，目的就是要騙取女子父親的錢財。目前泰國警方正與中國協調，準備將4人遣返回中國，另外，女子男友還因涉及網路詐騙，遭到南京警方通緝。
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泰國警方表示，這起案件源於3月31日，19歲女子的父親在中國報案，稱收到勒索電話，對方附上女兒遭毆打的影片，要求支付贖金。歹徒稱女子被綁架，經由柬埔寨被賣去緬甸。
父親於是匯了11萬人民幣（約新台幣50萬元）給歹徒，但女子並未獲釋，此案隨即在中國引起廣泛關注。而在與中國警方協調後，泰國警方調查女子父親收到的影片，發現其實是在曼谷拍攝，於是展開進一步調查，最終鎖定女子一行人的住處。
警方偵訊時，女子男友坦承他們自導自演這起假綁架案，目的就是要騙取女子父親的錢財。目前泰國警方正與中國協調，準備將4人遣返回中國，另外，女子男友還因涉及網路詐騙，遭到南京警方通緝。