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公視震盪！徐秋華241字宣布請辭總經理

▲徐秋華（如圖）辭去公視總經理職務：「不得不做出最有利於身體的選擇。」（圖／公視提供）

公視今（16）日召開第7屆第49次董事會，總經理徐秋華辭去職務，為的是健康因素，董事會慰留不成勉予同意，引發各界震驚，現由副總經理謝玒玲自下月11日起代理，對此，徐秋華感性發聲：公視基金會表示，「本會總經理徐秋華因個人健康因素，於今日第7屆第49次董事會上表達辭去總經理職務，董事會慰留不成勉予同意，總經理職務由副總經理謝玒玲自115年5月11日起代理，以利業務之延續與推展。董事會對於徐總經理任內在各項業務推動上的卓越貢獻表達感謝，並致上誠摯的祝福。」據《中天新聞網》報導指出，徐秋華郵寄給公視內部信件中寫道，「因健康因素，我不得不做出最有利於身體的選擇。雖然心中難免不捨，但聚散有時，這是人生的必然。衷心感謝董事長的體諒與成全，也期盼未來大家能繼續支持管理團隊，完成社會賦予我們的期待與使命。」字句真摯動容，令人不捨。