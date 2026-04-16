公視今（16）日召開第7屆第49次董事會，總經理徐秋華辭去職務，為的是健康因素，董事會慰留不成勉予同意，引發各界震驚，現由副總經理謝玒玲自下月11日起代理，對此，徐秋華感性發聲：「雖然心中難免不捨，但聚散有時，這是人生的必然。衷心感謝董事長的體諒與成全，也期盼未來大家能繼續支持管理團隊，完成社會賦予我們的期待與使命。」
公視震盪！徐秋華241字宣布請辭總經理
公視基金會表示，「本會總經理徐秋華因個人健康因素，於今日第7屆第49次董事會上表達辭去總經理職務，董事會慰留不成勉予同意，總經理職務由副總經理謝玒玲自115年5月11日起代理，以利業務之延續與推展。董事會對於徐總經理任內在各項業務推動上的卓越貢獻表達感謝，並致上誠摯的祝福。」
據《中天新聞網》報導指出，徐秋華郵寄給公視內部信件中寫道，「因健康因素，我不得不做出最有利於身體的選擇。雖然心中難免不捨，但聚散有時，這是人生的必然。衷心感謝董事長的體諒與成全，也期盼未來大家能繼續支持管理團隊，完成社會賦予我們的期待與使命。」字句真摯動容，令人不捨。
🔺徐秋華聲明
今天，我正式向董事會提出辭任總經理一職。自109年8月代理及於111年7月擔任本會總經理至今，已將近六年的時光，我有幸與大家並肩前行，攜手完成許多重要的使命。感謝一路以來的支持與協助，讓我能夠在這段旅程中不斷成長。
回望過去，從1998年公視開台至今，我已在公視服務將近28年。能與這麼多優秀的同仁相識、共識，一起克服挑戰、創造成果，這是我人生中最珍貴的福分。
因健康因素，我不得不做出最有利於身體的選擇。雖然心中難免不捨，但聚散有時，這是人生的必然。衷心感謝董事長的體諒與成全，也期盼未來大家能繼續支持管理團隊，完成社會賦予我們的期待與使命。
秋華 上
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公視基金會表示，「本會總經理徐秋華因個人健康因素，於今日第7屆第49次董事會上表達辭去總經理職務，董事會慰留不成勉予同意，總經理職務由副總經理謝玒玲自115年5月11日起代理，以利業務之延續與推展。董事會對於徐總經理任內在各項業務推動上的卓越貢獻表達感謝，並致上誠摯的祝福。」
🔺徐秋華聲明
今天，我正式向董事會提出辭任總經理一職。自109年8月代理及於111年7月擔任本會總經理至今，已將近六年的時光，我有幸與大家並肩前行，攜手完成許多重要的使命。感謝一路以來的支持與協助，讓我能夠在這段旅程中不斷成長。
回望過去，從1998年公視開台至今，我已在公視服務將近28年。能與這麼多優秀的同仁相識、共識，一起克服挑戰、創造成果，這是我人生中最珍貴的福分。
因健康因素，我不得不做出最有利於身體的選擇。雖然心中難免不捨，但聚散有時，這是人生的必然。衷心感謝董事長的體諒與成全，也期盼未來大家能繼續支持管理團隊，完成社會賦予我們的期待與使命。
秋華 上