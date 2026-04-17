我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Hebe近年鮮少出在綜藝節目中，享受輕鬆自在的生活。（圖／田馥甄 Hebe FB）

43歲女星田馥甄（Hebe）近年生活低調自在，除了偶爾在社群分享日常外，幾乎只透過音樂活動，像是新專輯、演唱會等與大家見面。而近日，她出席啤酒品牌代言活動，被問到近日備受關注的《浪姐7》，她坦言收到許多綜藝節目邀約，但自己喜歡輕鬆自在，所以不想踏出那一步。事實上，喜歡低調的Hebe，還傳出曾為了在台灣發專輯，拒絕了陸綜《中國夢之聲．我們的歌2》開出的高達1.02億元新台幣酬勞的邀約，非常做自己的個性，讓粉絲都直呼：「這就是她」。Hebe近年鮮少出現在綜藝節目中，享受輕鬆自在的低調生活，展現她淡然的處事風格。雖然她已8年沒有出現在中國綜藝節目，但依然有許多邀約。據悉，早在2020年，陸綜《中國夢之聲．我們的歌2》就傳出曾開出高達1.02億元新台幣的總酬勞，加上提供私人專機接送，大力邀請Hebe擔任節目固定嘉賓。然而，由於Hebe當時正忙於籌備第5張專輯《無人知曉》，以及台北小巨蛋演唱會，因此毅然決然的推掉這筆巨額收入，堅定的選擇專注於當下的工作，讓外界都非常佩服。而近日參加活動時，Hebe也證實至今仍有許多邀約，包含最近備受矚目的《浪姐7》，但她坦承自己喜歡輕鬆自在，所以不想踏出那一步。而Hebe一直以來淡然的處世風格，也再度引發熱議，粉絲們都紛紛表示：「她只是想歲月靜好、獨善其身，不想被任何人貼標籤」、「這就是我喜歡的Hebe，她只想單純自在的唱歌」、「選擇自己輕鬆自在的方式繼續當個愛唱歌的女孩就好」。不過Hebe的言論，也被不少人斷章取義認為她不想上陸綜，但粉絲指出Hebe近年不只不上陸綜，就連在台灣的節目也很少現身，就像是她曾說過不喜歡演戲，就沒有接戲劇一樣，認為Hebe只是淡然的活出自己的風格。