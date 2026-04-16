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前民眾黨中配立委李貞秀遭開除黨籍後，槓上黨主席黃國昌認為他主導逼宮，上遍綠媒爆破民眾黨。然而民眾黨創黨主席柯文哲今（16）日直言，他知道民進黨給李太多打擊，但怎麼自己都跑去綠媒亂講話？對此李貞秀表示自有分寸，她只是針對黃國昌，「我有恩必報、有仇必報，黃國昌對不起陸配，如果真的國台辦要為陸配遮風擋雨，請對黃國昌終身譴責。」柯文哲今受訪時直言，李貞秀代表陸配族群，那就應該謹言慎行，他知道民進黨給她太多打擊，可是怎麼現在自己都跑去綠媒亂講話？就先冷靜，大家冷靜一下，這事情就讓他這樣結束，反正人生還很長，就重新開始。媒體下午詢問李貞秀，未來還會接受節目邀約嗎？她說自有分寸，請大家放心，她不會傷害台灣民眾黨，她只是針對黃國昌。當年她針對高虹安也是，甚至當時她的市長候選人林冠年，也說如果傷害台灣民眾黨，傷害柯文哲，她就不會幫你了。李貞秀說，她做人從來都是這樣，有恩必報、有仇必報。今天是黃國昌對不起陸配立委，一定要幫民進黨搬走她這顆石頭嘛。她也希望如果真的國台辦講說為陸配遮風擋雨，請對黃國昌終身追責。