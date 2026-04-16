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效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬，今（16）日遭到抹消、下放二軍調整，古林睿煬開季牛棚出發，但表現起伏不定，後援登板5場，防禦率6.23。統一7-ELEVEn獅總教練林岳平今日表示，古林睿煬能否勝任後援角色，無法用幾場比賽的表現來判定，「如果你今年全部都他放中繼、後援，打1年後的成績再來評論。」古林睿煬此次下二軍預計調整回先發角色，最快下週就會在二軍登板。餅總表示，古林睿煬此次下二軍，將調整回先發投手的角色，最快下週就有機會在二軍登板。古林睿煬今年開季牛棚出發，投球狀態起伏不定，本季共後援登板5場比賽吞下1敗，拿下1次中繼成功，共投4.1局失掉3分，被敲出4安含1轟，防禦率6.23，另外送出7次三振、4次保送、2次暴投。餅總認為，不能因為前面的不穩定，就斷定古林睿煬不適合後援，「他過往就沒有這樣子的方式打過職業生涯，所以也不敢說他會怎麼樣。如果你今年全部都他放中繼、後援，打1年後的成績再來評論。」餅總直言，古林睿煬還沒以後援身份投完一整個球季，現在很難斷定開季轉後援是好或壞。餅總說，古林睿煬開季從牛棚出發，單純是火腿隊牛棚戰力上的缺失，「所以回先發也是想要救救火腿隊的先發。」火腿隊目前以8勝8敗排名洋聯第4位，團隊防禦率3.76，僅優於歐力士猛牛隊，排名聯盟第5位。