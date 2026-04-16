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高雄洲際酒店響應4月22 日「世界地球日」，今（16）日正式發表「永續會議假期・健康減碳出行」專案，結合健康意識、身心平衡與環境共好，將每一場商務會議轉化為具公信力的永續實踐。「永續會議假期」致力讓每一場會議成為減碳行動。酒店打破傳統會議框架，將零廢棄理念滲透每個環節，落實無紙化智慧會議機制，並全面取消桌布鋪設，降低洗滌過程中產生的化學藥劑與能源耗損。專案全程堅守無塑承諾，提供「高雄洲際專屬天然楠竹不鏽鋼環保瓶」，實現塑料零回收的目標。此外，酒店結合三多商圈捷運站與輕軌高雄展覽館站的地理優勢，搭配館內電動車充電設施及一卡通支援租用，邀請賓客從抵達那一刻起，即開啟低碳的一日城市生活。除了永續環境，酒店亦將「永續健康」納入考量，會議期間預約提供 Inbody免費檢測，並由專業健身教練帶領「活力伸展操」，開啟一日會議的美好開端。會議餐點首選的「SEEDS 大地義式餐廳」，自開業以來即以系統性行動實踐綠色餐飲理念，除了全面選用非籠飼雞蛋，更與屏東小農深度合作，契作面積已擴展至4.5 分地；餐廳更率先引入「生化菌廚餘處理機」，以自然菌種分解後場廚餘，續而將產生的肥料回饋有機農場，農場作物最終再回到餐廳桌上，實現近乎零廢棄的餐飲管理。餐廳食材亦精選屏東「平埔黑豬」、台中「水耕芽菜」及在地漁港直送海鮮，將食材里程與碳足跡壓縮至最低。高雄洲際酒店行政主廚余俊傑（Ken Yu）表示：「選擇在地食材，不只是為了減少碳足跡，更是為了將義式料理靈魂融入台灣風土，讓每一口美味都代表這片土地的故事。」總經理周亞夫（Tony Geerts）表示：「引領奢華永續新典範是高雄洲際酒店對這座城市與未來世代的承諾，也為公眾及企業夥伴提供可持續發展的永續實踐，我們希望共同為美好的未來貢獻一份心力！」。「永續會議假期・健康減碳出行」專案即日起正式啟動，提供半日和全日的商務會議選擇，專案20人成行。