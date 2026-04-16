路邊流浪的米克斯，也有著不輸品種貓的美貌！近期在中國大陸，有一位女子發現住家附近有隻三花貓徘徊流浪，她因為放心不下餵食了幾天，取得貓咪信任之後順利收編。結果發現這隻貓咪不僅毛色漂亮，竟然還擁有絕美異色瞳與麒麟尾，這三種特徵同時出現的機率極低，讓不少人直呼女主人「真的撿到寶了！」
0.004%誕生的奇蹟！絕美異色瞳三花貓爆紅
近期有位住在河南的女網友分享，在住家附近看到一隻三花貓在街頭流浪。靠近一看，發現這隻貓咪的眼睛是一藍一棕的異色瞳，而且還同時有著麒麟尾。因為長相太過特別，讓女網友擔心這隻貓咪無法在野外好好生活，於是展開投餵計畫，過了幾天終於順利將牠裝箱帶回家中。
目前女主人收編這隻貓咪已經兩個多月，也常常將人貓互動分享到網路上，卻意外爆紅。因為這一隻貓咪集結了 3 種罕見特徵，簡直是隱藏款的寶藏貓咪，要同時湊齊這三項特徵，機率可以說是微乎其微：
三花毛色：在亞洲各國街頭的流浪貓花色比例中，大約 10 隻才有 1 隻是三花貓，且三花貓有 99% 都是母貓。
異色瞳：通常出現在白貓或「帶有大量白斑」的貓咪身上。三花貓因為帶有白斑基因，確實具備出現異色瞳的條件，但機率大約只有 0.1% 至 0.5%，也就是每1千隻三花貓才會誕生一隻。
麒麟尾：這屬於顯性遺傳的尾椎骨折曲或縮短，在街貓當中發生的機率大約落在 15% 至 25%。
綜合上述條件之後，這位女主人養到的「麒麟尾三花異色瞳」貓咪，誕生機率大約僅有 0.004%。也就是說，大約每 25,000 隻貓，才可能出現一隻同時具備這三種特徵的「寶藏稀有款」。
不少網友看完之後也羨慕表示，「貓咪也太美了吧，根本撿到寶」、「找到獨一無二、絕版的美麗貓咪，真好運」、「我養了 30 年的貓都還沒有碰到這種可愛的」、「恭喜主人收養了獨特可愛的貓咪，好好愛牠，世界上又少了一隻流浪貓。」
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近期有位住在河南的女網友分享，在住家附近看到一隻三花貓在街頭流浪。靠近一看，發現這隻貓咪的眼睛是一藍一棕的異色瞳，而且還同時有著麒麟尾。因為長相太過特別，讓女網友擔心這隻貓咪無法在野外好好生活，於是展開投餵計畫，過了幾天終於順利將牠裝箱帶回家中。
三花毛色：在亞洲各國街頭的流浪貓花色比例中，大約 10 隻才有 1 隻是三花貓，且三花貓有 99% 都是母貓。
異色瞳：通常出現在白貓或「帶有大量白斑」的貓咪身上。三花貓因為帶有白斑基因，確實具備出現異色瞳的條件，但機率大約只有 0.1% 至 0.5%，也就是每1千隻三花貓才會誕生一隻。
麒麟尾：這屬於顯性遺傳的尾椎骨折曲或縮短，在街貓當中發生的機率大約落在 15% 至 25%。
綜合上述條件之後，這位女主人養到的「麒麟尾三花異色瞳」貓咪，誕生機率大約僅有 0.004%。也就是說，大約每 25,000 隻貓，才可能出現一隻同時具備這三種特徵的「寶藏稀有款」。