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0.004%誕生的奇蹟！絕美異色瞳三花貓爆紅

▲這隻三花貓長相太過特別，讓女網友擔心這隻貓咪無法在野外好好生活，於是展開誘捕計畫。（圖／翻攝抖音）

▲三花貓被收編之後，身體越來越健康，毛色也越來越亮麗了。（圖／翻攝抖音）

路邊流浪的米克斯，也有著不輸品種貓的美貌！近期在中國大陸，有一位女子發現住家附近有隻三花貓徘徊流浪，她因為放心不下餵食了幾天，取得貓咪信任之後順利收編。結果發現這隻貓咪不僅毛色漂亮，竟然還擁有絕美異色瞳與麒麟尾，這三種特徵同時出現的機率極低，讓不少人直呼女主人「真的撿到寶了！」近期有位住在河南的女網友分享，在住家附近看到一隻三花貓在街頭流浪。靠近一看，發現這隻貓咪的眼睛是一藍一棕的異色瞳，而且還同時有著麒麟尾。因為長相太過特別，讓女網友擔心這隻貓咪無法在野外好好生活，於是展開投餵計畫，過了幾天終於順利將牠裝箱帶回家中。目前女主人收編這隻貓咪已經兩個多月，也常常將人貓互動分享到網路上，卻意外爆紅。因為這一隻貓咪集結了 3 種罕見特徵，簡直是隱藏款的寶藏貓咪，要同時湊齊這三項特徵，機率可以說是微乎其微：在亞洲各國街頭的流浪貓花色比例中，大約 10 隻才有 1 隻是三花貓，且三花貓有 99% 都是母貓。通常出現在白貓或「帶有大量白斑」的貓咪身上。三花貓因為帶有白斑基因，確實具備出現異色瞳的條件，但機率大約只有 0.1% 至 0.5%，也就是每1千隻三花貓才會誕生一隻。這屬於顯性遺傳的尾椎骨折曲或縮短，在街貓當中發生的機率大約落在 15% 至 25%。綜合上述條件之後，這位女主人養到的「麒麟尾三花異色瞳」貓咪，，才可能出現一隻同時具備這三種特徵的不少網友看完之後也羨慕表示，「貓咪也太美了吧，根本撿到寶」、「找到獨一無二、絕版的美麗貓咪，真好運」、「我養了 30 年的貓都還沒有碰到這種可愛的」、「恭喜主人收養了獨特可愛的貓咪，好好愛牠，世界上又少了一隻流浪貓。」