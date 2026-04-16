周五（17日）要下雨了！鋒面開始接近台灣，下半天桃園以北以及花東地區開始有雨，午後中南部也有局部短暫陣雨，周六至周日清晨是這波降雨最明顯，且降雨區域最廣泛的時間點，尤其中北部、東半部、南部山區要留意陣雨以及雷雨。

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周五出門要帶傘！北台灣週末兩天濕涼

中央氣象署預報員張承傳指出，周五鋒面開始接近台灣，清晨至上午北部有零星短暫陣雨，午後桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，尤其東北部及東部有較大雨勢，北部平地也有零星降雨機會，午後中南部及東南部山區有零星短暫陣雨。

周六至周日為鋒面通過加上東北季風增強，為影響最明顯的時刻，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，周六晚間至周日清晨南部也有零星短暫陣雨；周日白天降雨減少，僅花東、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

▲周六至周日為鋒面通過加上東北季風增強，為影響最明顯的時刻。（圖／中央氣象署提供）
▲周六至周日為鋒面通過加上東北季風增強，為影響最明顯的時刻。（圖／中央氣象署提供）
下周一放晴回暖！下周四又有新一波鋒面雨襲

下周一東北季風減弱，下周一至下周三東部、東南部有局部短暫陣雨，西半部及宜蘭地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。下周四新一波鋒面靠近，降雨又增多，屆時中部以北、東北部、南部山區有局部短暫陣雨，午後山區也有局部短暫陣雨。

未來溫度趨勢，受到鋒面及東北季風增強影響，周六北台灣天氣轉涼，北部、東北部高溫降至25度左右，周日白天回升至27度，低溫在20度上下，下周一東北季風開始減弱，大台北地區高溫回到28度至30度，中南部30度至32度，回到高溫炙熱的天氣型態。

▲受到鋒面及東北季風增強影響，周六北台灣天氣轉涼。（圖／中央氣象署提供）
▲受到鋒面及東北季風增強影響，周六北台灣天氣轉涼。（圖／中央氣象署提供）
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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...