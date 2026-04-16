美國總統川普（Donald Trump）近日在社群媒體Po出一張被解讀為自喻耶穌的AI圖片，引發強烈爭議後刪文，雖然這是川普罕見地在挨罵後刪除自己的發文，但後續風波依舊持續，且川普15日又轉發一張耶穌依偎著自己的AI圖，似乎對於用AI作圖玩宗教梗樂此不疲。同時，有外媒披露川普那張「耶穌迷因圖」可能是從聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）那裡看到的，普爾特是川普好友，但過往爭議累累，連財政部長貝森特（Scott Bessent）都曾氣到說想要「一拳打在他臉上」。
根據《Axios》報導，據兩位川普顧問透露，川普在發出那張耶穌迷因圖之前，曾與普爾特見面共處了一段時間，就是那期間，普爾特給川普看了那張照片，但不清楚普爾特是將照片傳給川普，或者只是用自己的手機將照片展示給川普看。一位顧問強調，「大家都以為這只是個玩笑」。
不過，有一位與普爾特交好的顧問則表示，那張迷因圖並不是普爾特提供給川普的，至於白宮與普爾特方面，都沒有回應《Axios》的置評要求。
普爾特過往爭議累累
普爾特是圍繞川普身邊的好友之一，無論在白宮或佛州海湖莊園都經常能看到他的身影。今年1月，《金融時報》稱普爾特為「混亂製造者」，揭露正是普爾特主導針對聯準會主席鮑爾的刑事調查，不過普爾特否認此事。
另外，去年《Politico》報導披露普爾特與財長貝森特發生激烈爭執，過程中貝森特氣到大吼「我要一拳打在他該死的臉上」。
普爾特被任命為聯邦住房金融局局長後，就任命自己擔任房利美和房地美的董事長，並著手解僱數10位房利美的員工，遭解僱員工憤而提起訴訟。普爾特還曾大力推動對紐約州檢察長詹姆斯提起刑事訴訟，但最終以失敗告終。作為回應，民主黨人成功說服政府問責署（GAO）調查普爾特是否涉及濫用聯邦職權。
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不過，有一位與普爾特交好的顧問則表示，那張迷因圖並不是普爾特提供給川普的，至於白宮與普爾特方面，都沒有回應《Axios》的置評要求。
普爾特是圍繞川普身邊的好友之一，無論在白宮或佛州海湖莊園都經常能看到他的身影。今年1月，《金融時報》稱普爾特為「混亂製造者」，揭露正是普爾特主導針對聯準會主席鮑爾的刑事調查，不過普爾特否認此事。
另外，去年《Politico》報導披露普爾特與財長貝森特發生激烈爭執，過程中貝森特氣到大吼「我要一拳打在他該死的臉上」。
普爾特被任命為聯邦住房金融局局長後，就任命自己擔任房利美和房地美的董事長，並著手解僱數10位房利美的員工，遭解僱員工憤而提起訴訟。普爾特還曾大力推動對紐約州檢察長詹姆斯提起刑事訴訟，但最終以失敗告終。作為回應，民主黨人成功說服政府問責署（GAO）調查普爾特是否涉及濫用聯邦職權。