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中國蘇州一處百貨商場的大型室外擺設，15日發生火災，整座泡泡瑪特裝飾物燒成一顆大火球，場面怵目驚心，並未傳出傷亡。綜合中媒報導，15日有網友發文，江蘇蘇州萬象天地懸掛在高街連廊的泡泡瑪特MOLLY皇冠大型裝飾，起火燃燒。影片可見，整個裝設燒成一顆大火球，冒出滾滾黑煙，還有碎片掉落下來，被燒到只剩一個架子。起火燃燒的裝飾是原定17日亮相的泡泡瑪特MOLLY20周年主題展裝飾，整個外觀是一個裝有燈飾的綠色皇冠，事發前幾天才剛剛搭建好。萬象天地工作人員當天中午表示，位於該商場的泡泡瑪特MOLLY皇冠裝置當天上午9時許起火，火勢已經被撲滅，沒有人員傷亡，具體情況還在核查當中，不影響逛街和購物，原定4月17日開展的MOLLY20周年主題展可能會延後。蘇州市姑蘇區消防救援大隊一名工作人員告訴記者，起火的原因不便透露。